Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали, опустившись до минимумов с января 2019 года и декабря 2018 года соответственно (2435 и 1055 пунктов). В течение сессии индикаторы стремились отвоевать утерянные позиции, но рынком явно правили “медведи”. В среду можно ожидать некоторого отскока наверх ввиду улучшения настроений на американских и нефтяных биржах. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2350-2620 пунктов.

Рубль по итогам сессии вторника ослаб примерно на 4% против доллара и евро, но также отступил от минимумов дня. Российская валюта опустилась до самых низких значений с февраля 2016 года. Пара доллар/рубль при неспособности закрепиться выше сопротивления 72 руб может стремиться к 70 руб, а пара евро/рубль при положении ниже 82 руб может пытаться преодолеть 80 руб и в дальнейшем направиться к 78,50 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятно, начнут торги повышением, отыгрывая оптимистичный настрой на нефтяном рынке и американских площадках накануне. В течение сессии ход торгов будет зависеть от мировых настроений, остающихся крайне волатильными. Золото стабилизировалось в районе 1660 долл/унц, что, вероятно, сдержит ралли Полюса и Полиметалла, а вот нефтедобывающие компании в среду, напротив, могут восстановиться с минимумов.