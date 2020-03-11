На американском рынке акций вчера произошло мощное восстановление (+5% по индексу S&P), которое, тем не менее, не компенсировало обвал, случившийся днем ранее (-7% по S&P). Сегодня фьючерсы на индекс вновь торгуются в минусе (-2%), свидетельствуя о том, что восстановление имело в основном технический характер (фиксация прибыли по коротким позициям) на новостях о подготовке стимулирующих фискальных мер со стороны Правительства США. По данным СМИ, эти меры включают временную отмену НДФЛ, что является действительно масштабным вливанием денег, которые попадут прямо в руки потребителям (располагаемые доходы могут вырасти на 50-100% для многих американцев), а именно потребительский сектор вносит основной вклад в рост ВВП США. Отметим, что такое стимулирование было бы существенно более сильным средством, чем все предыдущие программы QE, поскольку тогда деньги попадали в финансовый сектор (через выкуп плохих активов и докапитализацию).

Новые меры могли бы значительно смягчить экономические последствия (по крайней мере, стабилизировать рынок акций) от действия коронавируса в случае его распространения. Конечно, не факт, что такой огромный стимул будет одобрен Конгрессом, поскольку это потребует увеличения бюджетного дефицита и расширения баланса ФРС для его финансирования. Однако новость о том, что число инфицированных в США уже превысило 1000 человек, может заставить предпринять экстренные меры для недопущения повторения событий в Китае (они могут повлечь рецессию (уже в этом году) и дальнейший обвал рынка акций, в сравнении с которым уже реализовавшееся падение на 20% от максимума покажется легкой коррекцией). По нашему мнению, золото пока остается одним из немногих защитных активов, который является основным бенефициаром от планируемых фискальных стимулов (=обесценение доллара и прочих фиатных валют).