Американские биржевые площадки в среду возобновили падение. Dow Jones Industrial Average пересек границу медвежьей территории. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 4,89%, закрывшись на отметке 2741,38 пункта, промышленный индекс Dow Jones обвалился на 5,86%, высокотехнологичный NASDAQ рухнул на 4,7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 0,87%. Доходность 10-летних облигаций Германии составила −0,74%.

Инвесторы негативно отреагировали на отсутствие детального плана стимулирования американской экономики, который Трамп обещал озвучить ранее. Кроме того, масла в огонь добавила Всемирная Организация Здравоохранения, которая назвала распространение вируса пандемией. По итогам торгов индекс Dow Jones Industrial Average пересек границу медвежьей территории. Если сегодня ни Белый дом, ни ЕЦБ не поддержат рынки, падение может усилиться, хотя в целом на Уолл-стрит напрашивается хороший отскок. Сегодня европейский регулятор проведет очередное заседание, по итогам которого ЕЦБ может снизить ставку и увеличить объем действующей программы количественного смягчения.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов упали на 5,29% и закрылись на отметке $35,85. Поводом для негативных настроений стали возобновившееся падение на Уолл-стрит и заявления саудовской Saudi Aramco и эмиратской ADNOC о готовности значительно нарастить добычу нефти. Не порадовали игроков и данные от Минэнерго США, согласно которым недельные запасы в стране выросли на 7,6 млн баррелей. Однако несмотря на эмоциональные заявления Саудовской Аравии, большая часть негатива от срыва сделки ОПЕК+ уже в цене и дальнейшее направление движения фьючерсного контракта Brent по большей части будет зависеть от динамики заокеанских биржевых индексов.

По итогам прошедших торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,24%, закрывшись на отметке 2492,28 пункта. Локальные уровни поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2450 и 2435 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 2600—2660 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 105000 и 102000 пунктов. Сопротивление — 115000—118500 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 72,95, потеряв 2,17% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 72 и 70,90. Сопротивления — 73 и 75.