Торговая динамика была разнонаправленной. Большинство бумаг продолжило коррекцию вслед за ценой на нефть и движением мировых рынков. Лидерами снижения среди ликвидных бумаг стали акции Мечела (-6,87%), цены на газ и уголь вблизи минимумов с 2016-2017 годов, а новость о намерении продать месторождение отыграна. Лидерами роста стали акции Лукойла (+7,89%), поводом послужили комментарии главы компании. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 71,00-73,00.

Лукойл заявил о готовности к низким ценам на нефть. Мы сравниваем ситуацию с 1 кварталом 2016 года, хотя есть и существенные отличия. У компании хронически низкий долг, что позволяет ей выдержать кризис, а капзатраты снизились с тех пор на 10% и не имеют тенденции к увеличению. Себестоимость добычи низкая: 200-240 руб. за баррель, что с успехом позволяет конкурировать на рынке. Под угрозой может быть переработка в России. Вероятно, власти поддержат отрасль при помощи обратных акцизов или иным образом, чтобы не повторилась ситуация с перебоями поставок топлива. Худший сценарий (при нефти $30 / барр.) подразумевает сокращение маржи EBITDA до 15, а прибыли — до 6%.

Коронавирус продолжил наступление на рынки. Усиливаются негативные последствия для авиации и для туризма из-за сокращения авиарейсов в страны Европы и бронирований. Пассажиропоток может сократиться на 15-20%. На этом фоне звучат заявления о вероятности рецессии в России и других странах, а также начале финансового кризиса. Мы полагаем, что тональность подобного рода заявлений будет увязана с обстановкой на биржах, где повышенная волатильность сохранится минимум неделю.

Ожидаем отскок в пределах 3%. Волатильность останется высокой, динамика будет зависеть от движений на внешних площадках. Ориентир: диапазон 71,00-74,00 в паре USD/RUB, 2500-2600 по индексу Мосбиржи.