В среду мировые фондовые площадки остались под серьезным давлением. Снижение наблюдалось широким фронтом на большинстве развитых площадок. Российский рынок в свою очередь показал умеренное снижение. Во многом этому помогли тяжеловесные акции Лукойла, подскочившие на 7,9% из-за корпоративных новостей.

Ключевым фактором для рынков остается влияние ограничительных мер по распространению коронавируса. Каждый день поступают сообщения о росте числа заболевших и расширении ответных действий стран, которые в свою очередь негативно сказываются на темпах экономического роста, а также потребительской и производственной активности.

В среду вечером Всемирная организация здравоохранения сообщила, что рассматривает вспышку коронавируса как пандемию. Мировые рынки отреагировали на объявление умеренно негативно. Американский индекс широкого рынка S&P 500 после сообщения ВОЗ потерял еще около 1,5–2% и снизился по итогам сессии на 4,9%.

Сейчас рынок акций США несет потери около 20% относительно предыдущих максимумов. Этот рубеж на Уолл-стрит отделяет фазу коррекции от медвежьего рынка. Риски того, что в ближайшее время потери все-таки превысят 20%, остаются высокими.

Сегодня с утра фьючерсы на американские индексы уверенно снижаются. Падение ускорилось после появления новостей о том, что президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании.

По S&P 500 сейчас открыта дорога в район 2640 п. Около этого уровня расположена 200-недельная скользящая средняя, которая могла бы выступить уровнем технической поддержки. Именно около нее останавливались все большие коррекции с 2008 г. Так было в 2011, 2016 и 2018 годах.

В то же время напряженная ситуация сохраняется на рынке нефти. Помимо удара по спросу на сырье со стороны коронавируса дополнительное давление идет со стороны предложения из-за развала ОПЕК+.

Как известно, рынок нефти живет ожиданиями. Так вот сообщения ОАЭ, Саудовской Аравии и других стран о планах нарастить добычу только лишь ухудшают сентимент в отрасли. Объем перепроизводства в среднесрочной перспективе может быть несколько миллионов баррелей в стуки, что способно вызвать дальнейшее падение неэластичного рынка нефти. Постепенное выпадение добычи слабых игроков (для поддержки цен) быстро не произойдет, а будет отложено на несколько кварталов.

Без возврата за стол переговоров стран ОПЕК+ или же быстрого улучшения ситуации с распространением коронавируса в ближайшее время вернуться выше $40 по Brent будет проблематично. Сохраняются высокие риски более глубокой просадки в сторону $30. Сегодня с утра фьючерсы как раз показывают негативную динамку, опустившись к $34.

Российский рынок акций сегодня с открытия продолжит снижение. Высока вероятность обновления минимумов года по индексу МосБиржи и приближения к 2400 п.

В это же время рубль при такой динамике нефти сохранит слабость. Ближайшими техническими ориентирами по USD/RUB выступают область 73,8–74,3 и круглая отметка 75.

Фактор ослабления национальной валюты вновь может поддержать акции ненефтяных экспортеров, которые способны выглядеть лучше рынка в целом. Это касается Норникеля, Фосагро, Акрона, Полюса, Полиметалла, АЛРОСА. Падение рубля сдерживает от масштабной распродажи и акции черной металлургии: Северсталь, НЛМК, ММК.

Среди акций нефтегазового сектора особняком стоят привилегированные бумаги Сургутнефтегаза. Подъем курса USD/RUB позитивно сказывается на ожиданиях будущих дивидендов (по итогам 2020 г.) из-за валютной переоценки долларовой кубышки. Это компенсирует фактор снижения цен на нефть.

Под давлением может остаться долговой рынок. Индекс ОФЗ (RGBI) в среду попытался отскочить, однако желающих продавать гособлигации оказалось больше. Сегодня снижение длинных бумаг в первой половине дня может сохраниться.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские биржи после нашего закрытия в среду снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 снижаются на 4,5%, нефть Brent в минусе на 5,4%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет существенно ниже уровня закрытия среды, более чем на 2,5%.