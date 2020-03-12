Рынок акций РФ и рубль продолжат падение в начале торгов в четверг на резко негативном внешнем фоне. Обвал зарубежных площадок и нефти будут оказывать давление на российские активы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.

В ночь на четверг американский президент Дональд Трамп заявил, что США с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней, кроме Великобритании. Данные меры приняты в связи с распространением в регионе коронавируса, поскольку, по словам Трампа, Евросоюз недостаточно реагировал на распространяющийся вирус. Решение не относится к лицам, имеющим статус постоянного законного проживания в США, ближайшим родственникам граждан США и некоторым другим лицам.

ИНДЕКСЫ

В четверг в начале торгов вероятно углубление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешнего фона, считает Антон Старцев из ГК "Олма".

"Ни внеочередное снижение процентной ставки Банком Англии (с 0,75% до 0,25%), ни пакет мер поддержки экономики, анонсированный (но не детализированный) президентом США не показались трейдерам достаточно убедительными, чтобы приостановить процесс "ухода от риска", — отмечает он. В чем еще раз убедились участники рынка, так это в сильной обеспокоенности властей проблемой распространения коронавируса, что подтвердилось, в частности, ограничением на въезд в США из стран Европы, добавляет аналитик.

Тем временем Ирак и Кувейт, как сообщается, снизили цены на сырую нефть с поставкой в апреле, что оказало дополнительное давление на котировки нефтяных фьючерсов (Brent торгуется примерно на 5% ниже вчерашнего уровня закрытия), добавляет эксперт.

"Среди лидеров снижения могут оказаться акции "Аэрофлота" на фоне общего запрета полётов в США. Также продолжат снижаться бумаги нефтяников и газовых компаний", — считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ВАЛЮТА

"На валютной секции Московской биржи в рамках сегодняшних торгов давление на российскую валюту сохранится. Возобновление снижения цен на нефть и ослабление валют развивающихся стран будут способствовать продажам в рубле, в результате чего пара доллар-рубль на открытии поднимется в район 73,5 рубля", — считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

На валютном рынке в начале торгов вероятно повышение по паре доллар-рубль из-за нового всплеска волатильности на мировых рынках, считает Старцев.

Константин Кочергин из банка "Восточный" в четверг ожидает падения курса рубля на открытии рынка до уровня 73,7 и последующее движение котировок в диапазоне 72-74,50.

ВНЕШНИЙ ФОН

Индексы США на закрытии торгов в среду обрушились на 4,5-5,6% из-за опасений по коронавирусу. Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра падают на 3,65-3,86%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают в четверг до порядка 7% после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о временном запрете на въезд из Европы в США,

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,88%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 3,66%, японский индекс Nikkei 225 упал на 4,27%, при этом австралийский S&P/ASX 200 обвалился на 7,23%.

Стоимость нефти падает на 4,39% — до 34,22 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро растёт на 0,3%, до 1,1296 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился в среду в пределах 1% по индексам после их обвала накануне, ставшего максимальным за много месяцев. При этом он сумел справиться с ощутимой "качкой" в виде широкого диапазона внутридневных колебаний индексов, доходивших до 5%.

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов среды снизился на 0,24% — до 2492,88 пункта, индекс РТС — на 0,73%, до 1086,18 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов среды вырос на 1,55 рубля – до 72,95 рубля, евро — на 1,65 рубля, до 82,16 рубля, следует из данных Московской биржи.