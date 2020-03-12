S&P 500 на пороге "медвежьего" рынка, остальному миру не легче
Американские индексы в последнее поражают агрессивными движениями то в одну, то в другую сторону. Всё это, очевидно, носит истеричный характер. К уже ставшей рутиной статистике по коронавирусу подмешиваются разные шоки вроде конфликта внутри ОПЕК+ и обвала валют развивающихся стран.
За счёт эффекта низкой базы эти 3-5% роста индексов кажутся большими, но для того, чтобы вернуться на потерянные уровни, рынку недостаточно просто прибавить столько же процентов, сколько было потеряно днём ранее. Вдобавок плохих дней в последнее время заметно больше.
Коронавирус пришёл в Америку: число заражённых превысило тысячу человек, таким образом, блокада городов и массовый отказ людей выходить на улицу могут стать и американской реальностью. Дональд Трамп уже ввёл запрет на рейсы из Европы. Помимо прочего, коронавирус официально объявлен пандемией. Из хороших новостей – власти США дадут ему отпор экономическими методами.
Монетарный инструментарий ФРС может включать в себя следующие меры:
• снижение ключевой ставки
• проведение более масштабных аукционов репо
• расширение перечня активов, которые можно использовать как обеспечение при операциях репо
• расширение перечня активов, которые ФРС может в принципе покупать (как это было с ипотечными ценными бумагами в 2008 г.
Возможные фискальные меры со стороны США:
• понижение налогов
• государственные расходы
• «экстренные» займы малому бизнесу (в случае официального провозглашения такого режима)
Администрация Трампа уже продавливает пакет фискальных мер для поддержки экономики, в том числе планируется снизить налог с фонда оплаты труда (им облагается работодатель или сам сотрудник). Проблема всё та же, что и в Китае: вирус изначально лечат лекарствами, а потому это история долгая. Если в США будут предприняты те же меры борьбы с распространением коронавируса, что и в Китае, то рынки ждёт крах. Вероятно, понимая это, власти уже готовят смягчающие меры.
S&P 500 стоит на грани медвежьего рынка, ещё чуть-чуть и снижение от максимума составит 20%. Самая сильная поддержка для индекса широкого рынка находится на уровне 2630 пунктов (следующий – 2400). Но это исключительно технические уровни, а в условиях нарастающей паники причин, почему рынок должен начать расти от этих отметок, – нет.
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