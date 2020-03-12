Американские индексы в последнее поражают агрессивными движениями то в одну, то в другую сторону. Всё это, очевидно, носит истеричный характер. К уже ставшей рутиной статистике по коронавирусу подмешиваются разные шоки вроде конфликта внутри ОПЕК+ и обвала валют развивающихся стран.

За счёт эффекта низкой базы эти 3-5% роста индексов кажутся большими, но для того, чтобы вернуться на потерянные уровни, рынку недостаточно просто прибавить столько же процентов, сколько было потеряно днём ранее. Вдобавок плохих дней в последнее время заметно больше.

Коронавирус пришёл в Америку: число заражённых превысило тысячу человек, таким образом, блокада городов и массовый отказ людей выходить на улицу могут стать и американской реальностью. Дональд Трамп уже ввёл запрет на рейсы из Европы. Помимо прочего, коронавирус официально объявлен пандемией. Из хороших новостей – власти США дадут ему отпор экономическими методами.

Монетарный инструментарий ФРС может включать в себя следующие меры:

• снижение ключевой ставки

• проведение более масштабных аукционов репо

• расширение перечня активов, которые можно использовать как обеспечение при операциях репо

• расширение перечня активов, которые ФРС может в принципе покупать (как это было с ипотечными ценными бумагами в 2008 г.

Возможные фискальные меры со стороны США:

• понижение налогов

• государственные расходы

• «экстренные» займы малому бизнесу (в случае официального провозглашения такого режима)

Администрация Трампа уже продавливает пакет фискальных мер для поддержки экономики, в том числе планируется снизить налог с фонда оплаты труда (им облагается работодатель или сам сотрудник). Проблема всё та же, что и в Китае: вирус изначально лечат лекарствами, а потому это история долгая. Если в США будут предприняты те же меры борьбы с распространением коронавируса, что и в Китае, то рынки ждёт крах. Вероятно, понимая это, власти уже готовят смягчающие меры.

S&P 500 стоит на грани медвежьего рынка, ещё чуть-чуть и снижение от максимума составит 20%. Самая сильная поддержка для индекса широкого рынка находится на уровне 2630 пунктов (следующий – 2400). Но это исключительно технические уровни, а в условиях нарастающей паники причин, почему рынок должен начать расти от этих отметок, – нет.