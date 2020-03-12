С учетом изменения конъюнктуры мировых цен на нефть после прекращения действия соглашения ОПЕК+ и недавней резкой коррекции рыночных котировок мы повысили рекомендацию по акциям ряда российских нефтегазовых компаний, включая Газпром (с Продавать до Покупать), Новатэк (с Продавать до Держать), Лукойл (с Продавать до Держать) и Сургутнефтегаз (обыкновенные, с Продавать до Держать). Мы считаем, что поддержку акциям Газпрома может оказать планируемая выплата дивидендов за 2019 г., доходность которых ожидается на уровне 9,6%. В остальном в условиях нестабильной ситуации на рынке мы отдаем предпочтение привилегированным акциям Сургутнефтегаза (дивидендная доходность за 2020 г. ожидается на уровне 14,2%) и привилегированным акциям Транснефти (низкий бета-коэффициент и определенный положительный риск повышения объема транспортировки в случае роста добычи нефти в России).

С начала 2020 г. цена на нефть снизилась на 43%. На данный момент цена на нефть опустилась уверенно ниже уровня безубыточности сланцевой нефти, главного дестабилизирующего фактора нефтяного рынка последних пары лет, что устраняет фундаментальный триггер, в течение длительного времени определявший динамику нефтяных котировок. Дальнейшая траектория цен на нефть будет зависеть от ряда факторов, исключительно непредсказуемых и едва ли поддающихся количественной оценке: реакции со стороны производителей сланцевой нефти (к примеру, президент компании Pioneer Скотт Шеффилд прогнозирует сокращение добычи на 2 млн барр./сут. к 2022 г.), снижения спроса на нефть в связи с эпидемией коронавируса (по оценкам IHS, в 1к20 спрос сократится на 3,8 млн барр./сут.) и способности бывших участников соглашения ОПЕК+ нарастить добычу нефти (в частности, Саудовская Аравия пообещала в апреле нынешнего года увеличить добычу на 2 млн барр./сут., а Россия, по словам министра энергетики Александра Новака, может повысить добычу примерно на 500 тыс. барр./сут). В этих условиях возможны большие колебания нефтяных котировок в ближайшие несколько месяцев. В качестве наиболее надежного индикатора роста цен мы предпочитаем ориентироваться на динамику фьючерсной кривой.

Средняя дивидендная доходность акций нефтяных компаний за 2020 г. может составить около 3,9%. Снижение цен на нефть в сочетании с относительно более сильным рублем влияет на прибыльность нефтяных компаний – напомним, что чувствительность последней к изменениям цен на нефть возросла в связи с увеличением доли нефтедобычи, на которую распространяются налоговые льготы, с 30% в 2015 г. до 52% в 2019 г. (см. The Metamorphoses. Rise of Titans от 5 октября 2018 г.). В результате снижается значимость наиболее важного с точки зрения инвестиционной привлекательности компаний фактора – привлекательной дивидендной доходности – поскольку за 2020 г. доходность дивидендов по акциям нефтяных компаний (за исключением привилегированных акций Сургутнефтегаза и Транснефти) составит в среднем 3,9%, а в случае Газпрома она может составить 4,6% (при коэффициенте дивидендных выплат в 40%) или 5,4% (при коэффициенте 50%). К нефтяным компаниям, доходность дивидендов которых наиболее чувствительна к динамике цен на нефть, относится Газпром нефть, в то время как Татнефть продолжает предлагать инвесторам сравнительно высокую дивидендную доходность даже при цене в 30 долл./барр.

Повышение рекомендаций. С начала 2020 г. индекс РТС Нефть и Газ упал на 38%. С учетом изменений фьючерсных кривых и соответствующих изменений курса USDRUB мы повысили рекомендации по акциям ряда компаний сектора – в том числе в отношении акций Газпрома рекомендация повышена с Продавать до Покупать, а по обыкновенным акциям Новатэка, Лукойла и Сургутнефтегаза – с Продавать до Держать с учетом слабой динамики акций. В отношении прочих бумаг рекомендации остались без изменений.