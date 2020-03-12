Риски пандемии усиливают бегство инвесторов от риска
Российский рынок акций в четверг продолжил снижаться под давлением информационного фона по коронавирусу и рынку нефти. Индекс Мосбиржи ушел ниже 2400 пунктов, в последний раз на этих уровнях он был в начале декабря 2018 года.
Накануне ВОЗ присвоила COVID-19 статус пандемии. Это значит, что карантинные меры, принимаемые в разных странах фактически в ущерб своим экономикам, в ближайшее время будут усиливаться. Давление вирусного фактора на мировую экономику может оказаться масштабным. При сохранении негативных тенденций рост мирового ВВП в 2020 году может замедлиться до уровней, близких к 1%.
Известия об объявлении пандемии и запрете авиарейсов из Европы в США усилили бегство от риска, европейские биржи снижаются на 5-6%, фьючерсы на американские индексы торгуются в минусе на 4-5%, котировки Brent ушли ниже $35.
События на нефтяном рынке, которые могут привести к масштабному перепроизводству сырья из-за разлада в ОПЕК+, являются дополнительным триггером для продаж на рынке акций РФ. Бумаги нефтегазового сектора – в числе главных пострадавших. Отраслевой индекс Мосбиржи MOEX Oil&Gas с начала года потерял 31%, в то время как сам индекс Мосбиржи потерял за это время «всего» 22,5%.
Сегодня позднее состоится заседание ЕЦБ. Европейский регулятор может объявить о дополнительных мерах поддержки экономики. Впрочем, наблюдения показывают, что в нынешних условиях инвесторы весьма сдержанно реагируют на стимулы со стороны регуляторов.
По нашим оценкам, негативные настроения сохранятся до конца торговой сессии. Индекс Мосбиржи может завершить день в пределах 2330-2410 пунктов.
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