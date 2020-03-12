Согласно предварительной оценке ЦБ РФ выборочных показателей платежного баланса, в феврале сальдо счета текущих операций составило 6,5 млрд долл. (против 9,5 млрд долл. в январе), что несколько ниже расчетов нашей модели в 8,3 млрд долл. Тем не менее, оценка ЦБ РФ за январь-февраль оказалась близка к нашим расчетам (16,0 против 16,7 млрд долл.).

Тектонические изменения на рынке нефти (котировки Brent упали с 55,4 долл. до 34 долл. за барр.), произошедшие в марте из-за развала ОПЕК+ и распространения коронавируса, вносят кардинальные изменения в платежный баланс РФ. При сохранении текущих котировок нефти и курса рубля (74,5 руб./долл.) сальдо счета текущих операций в оставшиеся месяцы этого года, согласно нашей модели, окажется отрицательным и составит —28,6 млрд долл. (-11,4 млрд долл. по итогам года), что не покроется объемом продажи валюты ЦБ РФ на открытом рынке в рамках бюджетного правила (~9 млрд долл.) и приведет к исчерпанию избытка валютной ликвидности в банковском секторе.

Такая оценка сделана в предположении: 1) падения импорта услуг по транспорту и поездкам (в два раза г./г.) из-за коронавируса (что позволило бы сэкономить ~12 млрд долл. в год); 2) роста ВВП в номинальном выражении (реализация нацпроектов), что будет ограничивать снижение импорта. Также мы не предполагаем заметный рост экспорта газа и нефти в физическом выражении. Однако по итогам марта мы ожидаем сальдо все еще положительным (+2,8 млрд долл.), что сдерживает сейчас рубль от дальнейшего ослабления.

Кроме того, поддержку рублю оказывают ожидания, что ОПЕК+ в ближайшие месяцы вновь договорится о сокращениях (по-видимому, реакция рынка оказалась неожиданно негативной для некоторых участников картеля).

Уже в апреле, когда сальдо станет отрицательным (-1,6 млрд долл.), а на рынок придет дополнительный объем нефти от С. Аравии (которая обещала нарастить добычу на 3 млн барр./сутки), рубль может продемонстрировать движение в район 80 руб./долл. (по нашей оценке, это равновесный уровень при текущей нефти). Негативное влияние на курс в этом году окажет и отсутствие притока капитала нерезидентов в госсектор (или даже вывод капитала), который в прошлом году оказал существенную поддержку курсу.



