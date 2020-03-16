Согласно опубликованным в пятницу финансовым результатам за 4 кв. 2019 г. и за весь прошлый год по МСФО, ПАО «Русал» показало снижение показателей по сравнению с соответствующими результатами прошлого года. Выручка компании упала в 2019 г. на 5,5% год к году до 9,7 млрд долл., а EBITDA сократилась на 55% до 966 млн долл., что привело к падению рентабельности по EBITDA на 11 п.п. до 10%. По итогам года Русал зафиксировал чистый убыток. В 4 кв. 2019 г. компания увеличила выручку на 5% год к году, сохранив ее на уровне 3 кв. 2019 г. Однако EBITDA сократилась на 44% за год и на 15% за квартал, а рентабельность по EBITDA составила лишь 8,1% против 15,3% год назад и 9,5% в 3 кв. 2019 г. Тем не менее результаты 4 кв. 2019 г. оказались несколько лучше рыночных ожиданий.

Объем производства первичного алюминия в прошлом году практически не изменился и составил 3,757 млн т, а объем продаж первичного алюминия и сплавов, на которые приходится 83% общего объема продаж компании, увеличился на 13,8% до 4,176 млн т из-за продаж части запасов, накопленных в 2018 г., когда компания попала под санкции США. Однако средняя цена реализации алюминия в прошлом году упала на 15% до 1 920 долл./т. Кроме того, из-за действовавших в 2018 г. и в начале 2019 г. санкций компания пропустила период контрактации. Тем не менее в прошлом году компании удалось восстановить ряд долгосрочных контрактов. В результате выручка компании в 2019 г. сократилась. В 4 кв. 2019 г. средняя цена снизилась на 11% год к году и на 1,2% квартал к кварталу. Однако объем продаж металла в 4 кв. увеличился на 1,5% квартал к кварталу и достиг 1,107 млн т, что позволило сохранить выручку на уровне 3 кв. 2019 г. Региональная структура продаж в прошлом году изменилась. В 2019 г. доля продаж европейским странам увеличилась на 5 п.п. по сравнению с 2018 г. до 54%. Это было обусловлено рядом факторов, в том числе различной динамикой спроса на региональных рынках и сокращением дефицита на американском рынке первичного алюминия.

Низкий спрос на алюминий в 2020 г. может негативно отразиться на компании. Долговая нагрузка (Чистый долг/EBITDA) остается высокой, и из-за снижения рентабельности она выросла с 3,4 на конец 2018 г. до 6,7 на конец 2019 г. При этом приведенная долговая нагрузка, учитывающая дивиденды Норникеля, выросла с 1,4 в 2018 г. до 2,3 на конец 2019 г. В прошлом году спрос на алюминий в мире практически не увеличился, что негативно отразилось на ценах. В этом году спрос на сырьевые товары в мире, в том числе на базовые металлы, вероятно, сократится из-за замедления мировой экономики, вызванного коронавирусом. По этой же причине в 2020 г. не следует ожидать роста дивидендов Норникеля, которые в значительной степени определяют финансовое благополучие Русала. Следовательно, финансовое положение Русала как компании с низкой рентабельностью может в нынешнем году ухудшиться.