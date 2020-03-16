Цены нефти пережили очень сложную неделю. В понедельник произошел рекордный провал после разлада в рядах ОПЕК+.

На нефтяном в последнее время уже настоялся коктейль избытка предложения в связи с продолжающимся несколько лет ростом добычи в ряде стран (а особенно в США) и стагнацией спроса (особенно в связи с разрастанием эпидемии коронавируса). Ситуация требовала изрядной порции нейтрализатора. Таким нейтрализатором могли бы стать очередные сокращения добычи от ОПЕК+, которые активно обсуждались перед мартовской встречей стран соглашения. Однако ОПЕК+ вместо нейтрализатора добавила в этот коктейль взрывоопасный компонент разлада. После употребления рынком такого опасного коктейля последовала бурная реакция цен, потерявших в моменте до 30%. Страны соглашения не смогли договориться о дополнительном снижении квот на добычу нефти. В результате Саудовская Аравия и другие страны стали не сокращать, а наращивать добычу, одновременно снижая цену на поставляемую нефть.

После провала начала недели сопоставимого отскока цены не последовало, а тот, который произошел, был «съеден» последующим снижением. В результате цена нефти почти всю неделю находилась лишь немногим выше минимальных отметок, зафиксированных после провала понедельника. По Брент цена начинает новую неделю вблизи 32 долларов за баррель, а американской нефти около 30 долларов за бочку.

Эпидемия коронавируса продолжает стремительно разрастаться по миру и обещает внести свои значительные дисконтные поправки в динамику цен нефти. Вышедшие макро данные Китая за два первых месяца указывают на сильные потери и провал ряда секторов. Отчетные данные экономики Поднебесной напоминают, что в скором времени о сильных потерях начнут рапортовать страны Европы и далее везде. Блокировка транспортных потоков будет как минимум и далее снижать потребление нефти. В таких условиях ждать скорого восстановления цен не приходится. С учетом таких перспектив понятно то, почему на прошлой неделе цены нефти не смогли показать вразумительного отскока после сильнейшего провала понедельника.

Не помогли ценам нефти пришедшие уже к началу текущей недели известия о скоординированных действиях центральных банков по снижению ставок и чрезвычайному выкупу облигаций. Регуляторы предпринимают поистине неординарные действия. Особенно настораживает то, что ФРС, не дожидаясь очередного заседания, пошло на снижение с 16 марта ключевой ставки почти до нуля (0,25%). Кроме того ФРС в ближайшие месяцы выкупит с рынка дополнительно бумаг на $700 миллиардов долларов (казначейские ценные бумаги не менее чем на $500 и бумаг, обеспеченных ипотечными активами не менее чем на $200 миллиардов долларов). Наступающая неделя тоже обещает быть очень сложной и насыщенной. Сейчас она кажется ключевой для сдерживания разрастающейся паники на рынках. Заседание ФРС с последующей конференцией должно разъяснить позицию главного регулятора и его возможности и намерения в случае разрастания проблем.

Падение цен нефти пока существенно не отразилось на оперативных данных по запасам и добыче нефти в США и динамике буровых работ. Оставляем за скобками недельное снижение добычи на 0,1 Мб/д и небольшое подрастание буровой – пока недельные изменения еще не могли адекватно отреагировать на изменившиеся цены. Однако в недалекой перспективе одного-двух месяцев несомненная реакция на изменившуюся ценовую реальность обязательно будет проявляться. Так что нужно будет, кроме всего прочего, внимательно следить за указанными важнейшими параметрами.