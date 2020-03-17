Белый дом готов выделить более $50 млрд финансовой помощи американским авиакомпаниям. Соответствующий закон, по нашим оценкам, будет принят до конца июня. Необходимость субсидий объясняется тем, что в случае закрытия авиаперелетов между отдельными штатами для предотвращения распространения COVID-19 более чем на четыре месяца семь ведущих авиакомпаний окажутся на грани банкротства. Впрочем, на наш взгляд, с текущими превентивными мерами по распространению вируса реализация этого сценария маловероятна.

Долгосрочным инвесторам мы советуем не рассматривать для покупки акции авиперевозчиков. Однако удачный момент может наступить спустя три-шесть месяцев на фоне спада распространения вируса в развитых странах.

Закрытие границ по всему миру ставит авиакомпании под угрозу банкротства. Британская IAG вынуждена сократить объем перевозок на 75%, Ryanair — на 80%, Air France –KLM — на 90% American Airlines Group снижает объем международных перелетов на 75%. United Airlines в марте прогнозирует падение объемов бронирования авиабилетов на $1,5 млрд в связи с закрытием границ. Зарплата топ-менеджеров будет урезана на 50% как минимум до конца весны, а возможно, и до конца лета. Туристические компании также сокращают активность. Например, TUI Group, крупнейшая англо-немецкая туристическая компания, уменьшает количество предложений для отдыха и представительств в отелях.

От ситуации вокруг коронавируса больше всего пострадали компании, оперирующие в основном в Европе. В связи с тяжелыми последствиями этого фактора для отрасли европейские государства будут обсуждать субсидии или прямую помощь для спасения бизнеса некоторых авиалиний до конца полугодия. Из-за закрытия авиасообщения по всему миру отрасль понесет крупные потери. Мы предполагаем, что в среднем прибыль за год упадет, как минимум, на 24% и до 40-55%. Кроме того, ряд авиакомпаний получат отрицательный свободный денежный поток за 2020 год. Например, у Air France в случае отмены перелетов сроком на один-два месяца этот показатель уйдет в минус почти на $1 млрд.