EBITDA снизилась на 14% год к году. Вчера Металлоинвест опубликовал консолидированные финансовые результаты за 2019 г. по МСФО. По итогам года выручка снизилась на 3% (здесь и далее – год к году) до 7,0 млрд долл., а EBITDA – на 14% до 2,5 млрд долл., а рентабельность по EBITDA – на 5 п.п. до 36%. Чистая прибыль выросла на 5% до 1,7 млрд долл., чему способствовала неденежная прибыль от курсовых разниц в размере 226 млн долл., тогда как в 2018 г. от курсовых разниц был зафиксирован убыток в размере 379 млн долл.

Разнонаправленная динамика горнодобывающего и металлургического сегментов. Благодаря высоким ценам на железорудную продукцию горнодобывающий дивизион группы по итогам года показал рост основных показателей: выручка увеличилась на 11% до 3,5 млрд долл., тогда как выручка металлургического сегмента снизилась на 15% до 3,2 млрд долл.

Долговая нагрузка выросла, но остается на умеренном уровне. Металлоинвест увеличил капзатраты на 17% до 517 млн долл., при этом самой большой статьей затрат (96 млн долл.) стала закупка карьерной техники для Лебединского и Михайловского ГОКов. Чистый долг вырос на 12% до 3,8 млрд долл., а показатель Чистый долг/EBITDA – до 1,5х. В 2020 г. компания рассчитывает снизить капзатраты примерно на 13% до 450 млн долл. Также компания ожидает закрытия сделки по продаже Уральской стали во 2 кв. 2020 г., что может оказать поддержку генерации денежного потока. График долговых выплат Металлоинвеста достаточно комфортный: пик платежей по долгу приходится на 2024 г., а имеющийся объем ликвидности полностью покрывает платежи по долгу в ближайшие два года. Котировки еврооблигаций Металлоинвеста в текущих условиях будут находиться под давлением. Выпуск METINR ’24 (YTM 4,09%) за последний месяц вырос в доходности на 1,3 п.п. и торгуется со спредом к суверенной кривой порядка 100 б.п.