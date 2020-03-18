По данным Росстата, в феврале объем промышленного производства в России вырос на +3,3% г/г. Мы прогнозировали рост на +2,0% г/г, в то время как консенсус-прогноз Bloomberg составлял +1,0% г/г.

На наш взгляд, основной причиной ускорения годового роста промпроизводства послужил тот факт, что этом году в феврале было на один календарный день больше, чем в прошлом, но в то же время рабочих дней было на один меньше.

С учетом корректировки на календарный фактор и сезонность рост промышленного производства, по нашим оценкам, был бы близким к нулю.

Основной вклад в динамику промпроизводства в феврале внесли обрабатывающие сектора, рост в которых ускорился до +5,0% г/г против +3,9% г/г в предыдущем месяце. Тем временем темпы роста добычи полезных ископаемых повысились с —0,4% г/г до +2,3% г/г, главным образом за счет разворота в динамике добычи нефти (+3,2% г/г в феврале против —0,7% г/г в январе).

Структура роста обрабатывающей промышленности в целом не изменилась: в феврале основной вклад в его динамику внесли такие сектора, как производство электронного и оптического оборудования (+39% г/г), продуктов питания (+9,5% г/г) и нефтехимической продукции (+5,2% г/г).

Согласно данным Росстата, импульс росту производства электронного и оптического оборудования придала реализация государственных контрактов. Как показывают предварительные оценки по категориям продукции, в феврале выпуск компьютеров вырос на +46% г/г, а производство радио-навигационного оборудования – на +29% г/г.

Что касается продовольственного сегмента, объем производства большинства категорий в годовом сопоставлении вырос: мясо (+6,6% г/г), картофель (+22% г/г), семена подсолнечника (+24% г/г), сахар (7-кратный рост) в феврале показали рост. Предложение продовольственных товаров продолжило оказывать понижательное давление на цены на продукты питания, как показали самые последние данные по инфляции: с сезонной корректировкой цены на продовольствие в месячном сопоставлении выросли на +0,25% (темпы роста, согласующиеся с целевым уровнем регулятора, составляют +0,33% м/м с сезонной корректировкой).

Чтобы понять, оказало ли уже распространение вируса Covid-19 влияние на объем производства в обрабатывающих отраслях, обратим внимание на конкретные отрасли, на которых наиболее негативно отразилось изменение темпов роста в обрабатывающих отраслях в феврале: производство металлов (-0,4 пп), машин и оборудования (-0,4 пп), ремонт и установка оборудования (-0,2 пп) оказали самый негативный вклад.

Из трех вышеназванных отраслей, а именно, производство машин и оборудования, а также ремонт и установка оборудования, ориентированы в основном на внутренний рынок, поскольку Россия преимущественно импортирует машины и оборудование.

В отчете Росстата нет указаний на то, производство каких именно металлов сократилось сильнее всего, однако на первый взгляд снижение в феврале обусловлено преимущественно эффектом базы сопоставления: в 2019 г. темпы роста производства базовых металлов повысились до +3,8% г/г в феврале против +0,2% г/г в январе.

На данном этапе нет явных признаков влияния Covid-19 на статистику промышленного производства.

Производство электроэнергии и газа (-0,2% г/г) и воды (-1,4% г/г) показали отрицательную динамику преимущественно из-за более теплой погоды – в феврале этого года температура была в среднем на 4°C выше, чем год назад.