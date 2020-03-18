Завтра, 19 марта X5 Retail Group представит свои финансовые результаты за 4К и 2019 г. по МСФО. На наш взгляд рентабельность в 4К была под давлением на фоне возросшей доли промо, дополнительных разовых платежей по долгосрочной программе мотивации (LTI) и эффекта от трансформации гипермаркетов сети Карусель. Наши прогнозы даны без учета стандарта МСФО 16.

Ранее ритейлер отчитался о росте чистой розничной выручки на 11% г/г до 467,3 млрд руб., и мы ожидаем увидеть сопоставимый рост общей выручки до 468,9 млрд руб.

Валовая рентабельность, на наш взгляд, могла снизиться на 0,5 п.п. по сравнению с 3К 2019 г. до 24% в силу увеличения доли промо. В операционных итогах компания отмечала повышение промо-активности во всех форматах на протяжении 4К в силу сезонных факторов и общего роста доли промо в секторе. SG&A затраты, согласно нашим прогнозам, остались на стабильном уровне.

На рентабельность EBITDA, помимо снижения валовой маржи, могли оказать дополнительное давление возросшие расходы на LTI и эффект от трансформации сети Карусель. Ранее менеджмент X5 сообщал, что ожидает дополнительного начисления по программе долгосрочной мотивации, связанного с KPI по мультипликаторам, в 4К. С учетом регулярных выплат начисление по LTI за период могло составить около 1,7 млрд руб. против 270 млн руб. в 3К. Эффект от трансформации Карусели на уровне EBITDA, на наш взгляд, окажется несколько меньше, чем в предыдущем квартале и составит около 790 млн руб. Рентабельность EBITDA таким образом могла снизится до 6,4%, то есть на 0,4 п.п. к предыдущему кварталу и на 0,6 п.п. к 4К 2018 г.

Чистая прибыль, на наш взгляд, сократится на 23,5% г/г до 4,8 млрд руб. в силу снижения маржинальности и перечисленных выше факторов, но мы также отмечаем, что существуют дополнительные риски. В силу налоговых разбирательств с ФНС по поводу доначисления налогов группа могла создать в 4К соответствующие резервы.

Отчетность должна быть представлена с открытием рынка, а в 16:00 менеджмент X5 проведет конференц-звонок. Важны будут прогнозы на 2020 г., а также комментарии относительно общего влияния вируса и макроэкономической обстановки на бизнес группы.

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