Группа X5 представила сегодня финансовые результаты за 4К и 2019 г., которые мы оцениваем как нейтральные. На отчетность повлияло значительное количество разовых негативных факторов таких как списания на фоне трансформации Карусели, дополнительное начисление по LTI и увеличение налоговых отчислений.

Выручка ритейлера в 4К, как было видно из операционных результатов, увеличилась на 10,9% г/г и составила 469,2 млрд руб.

Коммерческая маржа ожидаемо оказалась под давлением со стороны сезонно возросшей промо-активности, и валовая рентабельность снизилась на 0,2 п.п. до 23,9%. Помимо сезонного фактора сыграло свою роль и общее увеличение доли промо на рынке в отчетном периоде. Негативный эффект на валовую рентабельность был частично компенсирован снижением уровня товарных потерь. SG&A расходы в процентах от выручки остались примерно на уровне 4К 2018 г.

На 34% г/г упали доходы группы от аренды, субаренды и прочих операций в силу эффекта высокой базы, что обусловило, вкупе со снижением валовой рентабельности, снижение маржинальности скор. EBITDA на 0,5 п.п. EBITDA группы, как и ожидалось, была под давлением со стороны дополнительного разового начисления по программе долгосрочной мотивации и списаний, связанных с трансформацией сети Карусель. Совокупный негативный эффект на EBITDA составил 2,62 млрд руб., а рентабельность упала на 0,9 п.п. до 6,1%, самого низкого значения за последние 7 кварталов. Начисления по программе LTI, связанные с KPI по мультипликаторам, продолжаться в 2020 г. если компания сохранит лидерство, но в заметно меньших объемах.

Чистая прибыль снизилась в отчетном периоде на 86,1% г/г до 865 млн руб. в силу перечисленных выше факторов, а также обесценения внеоборотных активов и налоговых начислений, связанных с претензиями ФНС по поводу реорганизации 2014 г.

Набсовет X5 рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 г. в размере 30 млрд руб. или 110,5 руб. на GDR (доходность около 6,3%), что соответствует нашим ожиданиям. Предполагаемая дата закрытия реестра – 24 мая.

CEO группы отмечает, что прямое влияние валютных рисков на бизнес X5 ограничено т.к. все долговые обязательства номинированы в рублях, менее 5% закупок осуществляется в формате прямого импорта, менее 20% CAPEX и менее 2% OPEX подвержены валютным рискам. Значительное повышение спроса, как ранее сообщалось, вынудило компанию заметно увеличить закупки у поставщиков по ряду категорий, а также вызвать персонал из отпусков, нанять новых сотрудников и начать чаще обновлять товары на полках, что в свою очередь увеличивает операционные издержки.

Наша текущая рекомендация для бумаг X5 Retail Group «Покупать» с целевой ценой 2 503 руб. за GDR.