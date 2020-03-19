Рынок труда США начинает ощущать влияние пандемии и карантинных мер. Усилия по сдерживанию распространения коронавируса приводят к тому, что люди теряют работу в самых разных отраслях, особенно это заметно в сфере общепита и туризма. Люди боятся посещать рестораны и бары, а авиакомпании и отели вряд ли смогут справиться без господдержки. Данные следующей недели будут, скорее всего, еще более провальными. Уже есть сообщения, что, например, в Огайо более 48 тыс. человек подали заявки на пособие по безработице в течение первых двух дней этой недели (в прошлом году в это время было подано менее 2 тыс. заявок). В соседней Пенсильвании около 70 тыс. человек обратились за пособием по безработице за один день, и это в шесть раз больше, чем за всю предыдущую неделю. Подобное происходит повсеместно после введения карантинных мер. Фонды страхования от безработицы просят дополнительного финансирования от правительства.

Администрация президента Дональда Трампа предлагает пакет экономических стимулов, объем которого может составить около $1 трлн. В числе мер, предусмотренных этим пакетом помощи — отправка американцам чеков в течение нескольких недель, чтобы помочь им оплатить продукты, счета, ипотеку и арендную плату. Отдельный законопроект о помощи, находящийся на рассмотрении Конгресса, может внести $1 млрд в государственные программы страхования от безработицы.