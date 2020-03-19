Время для продаж валюты, полученной с продажи акций Сбербанка, выбрано удачно
Новый механизм бюджетного правила
Сегодня Банк России и Минфин РФ сделали заявления относительно планируемых продаж валюты, связанных со сделкой по продаже пакета акций Сбербанка.
Для лучшего понимания того, как это повлияет на уровень предложения валюты на российском рынке, мы разделили валютные операции на две составляющих: 1) «обычная» продажа валюты в рамках бюджетного правила (эта часть не изменится); и 2) дополнительная продажа валюты в связи с продажей доли в Сбербанке (изначально планировалось, что эти продажи будут осуществляться равномерно, однако теперь их объем будет рассчитываться, исходя из цен на нефть).
По нашим расчетам, вторая часть составит примерно 50% первой – т.е. анонсированный механизм увеличит суммарный объем валютных операций (относительно того, каким бы он был при текущих ценах на нефть, но без дополнительных продаж) в 1,5 раза.
В абсолютных цифрах это выглядит так: при цене нефти Urals 20 долл./барр. Минфин будет ежемесячно продавать на рынке 2,8 млрд долл. + еще около половины этого в рамках озвученного сегодня механизма, что в сумме дает 3,5–4,0 млрд долл. в месяц (до конца сентября 2020 г. и при цене нефти ниже 25 долл./барр.).
В рамках данного механизма действуют три ограничительных условия: 1) цена нефти (она должна быть ниже 25 долл./барр.); 2) время (до конца сентября 2020 г.); и 3) стоимость пакета акций Сбербанка (около 24 млрд долл.), предполагающая, что при цене Urals в 20 долл./барр. дополнительные продажи валюты будут продолжаться примерно в течение двух лет.
Мы считаем, что это значительный объем для российского валютного рынка, и время для таких операций выбрано удачно.
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