Выручка X5 Retail Group за 4К19 выросла на 10.9% г/г до 469.2 млрд руб., что соответствует оценкам АТОНа. Валовая прибыль по МСБУ (IAS 17) увеличилась на 10.3% до 112.2 млрд руб. Рентабельность по валовой прибыли составила 23.9% (-6 бп кв/кв, —14 бп г/г) в связи со снижением коммерческой рентабельности в результате таргетированных инвестиций в цены. Показатель EBITDA в 4К19 снизился на 3.4% до 28.8 млрд руб., что на 2.1% ниже наших ожиданий, а рентабельность EBITDA составила 6.1% (-7 бп кв/кв, —91 бп г/г). Чистая прибыль упала на 86.1% г/г до 865 млн руб., что значительно ниже оценок АТОНа, в связи с учетом прочих невычитаемых расходов, включая налоговые начисления, связанные с реорганизацией группы, а также из-за трансформации сети Карусель. Наблюдательный совет рекомендовал выплатить дивиденды за 2019 на общую сумму 30.0 млрд руб. (110.47 руб. за ГДР), что составляет 115.8% от величины консолидированной чистой прибыли по МСБУ (IAS) 17.

Мы оцениваем результаты в целом НЕЙТРАЛЬНО. 4К19 оказался непростым для розничного сектора ввиду жесткой конкуренции и повышенной промо-активности гипермаркетов. Результаты 1К20, по всей вероятности, окажутся сильными вследствие аномального спроса, поскольку потребители делают запасы продуктов питания в свете эпидемии коронавируса. Рост выручки в марте превысил 17%, что значительно выше показателя 4К19 (11%). Однако положительный эффект, скорее всего, окажется кратковременным, и в конце года темпы роста могут снизиться. Мы также отмечаем значительный рост объемов доставки товаров онлайн. Эта тенденция ускорилась на фоне вспышки коронавируса и поможет покупателям скорректировать свои потребительские привычки в долгосрочной перспективе



