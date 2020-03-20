Важным событием сегодняшнего дня для инвесторов в российские активы будет заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке. Мы полагаем, ЦБ сохранит ставку на уровне 6%. Перед российским денежным регулятором сейчас стоит непростая задача. С одной стороны, в условиях быстро нарастающего кризиса экономике может быть необходима дополнительная поддержка, и в этих условиях естественно было бы ожидать смягчения денежно-кредитной политики. Более того, значительное число центральных банков как развитых, так и развивающихся стран в последние недели пошли на резкое снижение учетных ставок.

Например, ФРС с начала марта снизила ставку на 150 б.п. Иными словами, дифференциал процентных ставок расширился и без участия ЦБ. Таким образом, потенциально у Банка России есть возможность проводить более мягкую денежно-кредитную политику. С другой стороны, быстро ослабляющийся рубль и растущие проинфляционные риски могут требовать, наоборот, повышения ключевой ставки, причем именно динамика рубля и необходимость сбить панику на валютном рынке сейчас главный аргумент в пользу повышения ставки.

Мы полагаем, что в нынешних условиях ЦБ займет выжидательную позицию, сохранив ключевую ставку на текущем уровне. Следует отметить, что вчерашнее решение об увеличении интервенций на валютном рынке также можно считать аргументом против повышения ставки, дополнительный объем продаж валюты как раз может быть использован, чтобы погасить панику на валютном рынке, не прибегая к резкому повышению ставки.

От заявления ЦБ и пресс-конференции его главы Эльвиры Набиуллиной (в этот раз состоится пресс-конференция, хотя заседание ЦБ не является опорным) мы ждем сценарного анализа, подробного описания, какие инструменты могут быть задействованы в дальнейшем, какие риски для экономики сейчас преобладают с точки зрения ЦБ.