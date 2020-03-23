Американские биржевые площадки в пятницу закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 4,34%, закрывшись на отметке 2304,92 пункта, промышленный индекс Dow Jones просел на 4,55%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 3,79%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 23 базисных пункта, до 0,91%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на 13 базисных пунктов, до −0,33%.

Поводом для негативных настроений стали заявления властей Нью-Йорка о том, что большинство предприятий мегаполиса будут закрываться, а гражданам рекомендуется оставаться дома. Появились слухи о том, что биржи США могут быть закрыты на неопределенное время. Сейчас хедж-фонды и банки лоббируют вашингтонских политиков, чтобы те не закрывали рынки. В пятницу индекс S&P 500 упал до самого низкого уровня за три года, закончив неделю снижением на 15%. Если посмотреть на то, как на фоне управляемого хаоса борцы с эпидемией коронавируса загоняют глобальную экономику в рецессию, можно предположить, что мировые биржевые индикаторы еще далеки от своего дна.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 4,43% и закрылись на отметке $27,21. Ожидания снижения глобального спроса на энергоносители и демпинговые предложения Саудовской Аравии продолжают оказывать давление на цену фьючерсных контрактов на Brent. Кроме того, негативным фактором для рынка послужили действия России, которая отвергла необходимость во вмешательстве США в ценовую войну Москвы и Эр-Рияда. Отмечу, что сейчас цены на нефть уже отражают большую часть негатива, а это значит, что их динамика в основном будет зависеть от настроений на мировых фондовых биржах.

В пятницу индекс Мосбиржи прибавил 2,46%, закрывшись на отметке 2331,61 пункта, индекс РТС вырос на 2,39%, завершив торги на уровне 924,22 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2255 и 2225 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 2420 и 2500 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 85000 и 77000 пунктов. Сопротивления — 95500 и 106000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 79,93, потеряв 1,02% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 78,80 и 77,50. Основное сопротивление — 82.