В одно мгновение миллионы жизней перевернулись с «ног на голову» и одновременно инвестиционная среда стала мрачной. Многие инвесторы не представляли насколько хрупки экономика и рынки. «Свет в конце туннеля» обязательно будет, но не ранее чем эпидемия в Европе и США пойдет на спад или ученые создадут эффективные препараты для борьбы с новым вирусом. Но в данный момент все больше компаний из США и Европы заявляют о своем закрытии. «Свет в конце туннеля» появился в Китае и в Южной Корее, но не в Европе и США.

Есть еще одна проблема… Многие инвесторы ориентируются на методы фундаментального анализа, но в момент «жестких распродаж» акций такие методы как «соотношение цены к прибыли» не работают. Поэтому инвесторы чувствуют себя спускающимися по скользкой лестнице без перил. Прошедшая неделя в США стала худшей со времен финансового кризиса 2008 года, и по ее результатам рынок растерял весь рост, который имел место после инаугурации Дональда Трампа. Отечественный индекс РТС снизился на 50% от январских максимумов.

Рынок в США падал, несмотря на внушительное количество стимулирующих мер, объявленных администрацией Дональда Трампа, включая отсрочку уплаты налогов на 3 и приостановку выплат по федеральным кредитам на образование. Целью этих мер служит поддержка потребительского сектора. Стимулирующие меры, со своей стороны, также ввела ФРС, расширив программу скупки активов и увеличив объемы операций по вливанию долларовой ликвидности с другими крупнейшими центральными банками – в пятницу ФРС сообщила о договоренности с ведущими ЦБ мира проводить скоординированные операции по обеспечению долларовой ликвидности.

На этом фоне экономисты начинают прогнозировать, что мировая экономика в ближайшие кварталы будет пребывать в глубокой рецессии. По прогнозам экспертов из Института международных финансов, рост мировой экономики в 2020 году составит в этом году порядка 0,4%. Таких низких оценок мне пока не доводилось видеть. Кстати, эксперты сейчас отказываются от своих прогнозов на год, заявляя о том, что оценка влияния последствий коронавируса займет определенное время.

Нефтяные цены также не радуют… Аналитики снижают прогнозы по спросу на нефть, на фоне карантина во многих странах. Крупнейший мировой нефтетрейдер Vitol сообщила в пятницу, что мировой спрос на нефть может упасть на 10% или больше. Саудовская Аравия сообщила о намерении нарастить нефтедобычу до рекордных 12,3 млн баррелей в день, отвергнув предложения по снижению добычи. Американские чиновники призывают администрацию Дональда Трампа вмешаться. Регуляторы в Техасе получили предложение сократить нефтедобычу в штате, что произойдет впервые за несколько десятилетий. Вся надежда на Китай, который постепенно запускает фабрики и на Трампа. Дональд Трамп сказал в четверг, что вмешается в войну цен в подходящий момент.

Наши трейдеры сейчас будут торговать с оглядкой на американский рынок. Пока падение на нем не прекратится – наши «быки» на МосБирже голову не поднимут. В пятницу фондовые индексы США падали до трехлетних минимумов — на 4,34% упал S&P-500. Небольшой «бычий» сигнал будет, если этот индекс покажет закрытие дня выше 2350 пунктов. В этом случае дорога наверх до 2750 будет открыта. Поскольку на недельном графике наблюдается сильная «перепроданность», то занимать «короткие позиции» на американском рынке уже опасно. Также хочется сказать о наличии технической поддержки в районе 2100 – 2150 пунктов. Некоторая стабилизация индекса может быть не только на медицинских, но и на экономических новостях. В начале недели в Конгрессе США будет голосование по Законопроекту об экономической помощи, который будет включать единовременную выплату 3000 долларов для семей из четырех человек (два взрослых и два ребенка) и другие меры.