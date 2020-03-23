Новая торговая неделя на мировых фондовых площадках начинается с возобновления волны распродаж. После выходных ситуация вокруг пандемии коронавируса существенным образом не улучшилась. Наоборот, в субботу был показан рекордный дневной прирост по числу заболевших.

Ряд стран и отдельных крупных корпораций продолжают ужесточать ограничительные меры. Из-за карантина закрываются предприятия по всему миру, отменяются авиарейсы и т.д. В этом плане показательными станут статистические данные по индексам деловой активности PMI в США, Японии и Европе, которые опубликуют во вторник. Между тем инвестдома друг за другом снижают прогнозы по темпам экономического роста, указывая на высокие шансы глобальной рецессии.

При таком фоне рыночные настроения естественно остаются преимущественно негативными. Сегодня с утра наблюдается коллективное падение на азиатских площадках. На более чем 3% просели фьючерсы на американский индекс S&P 500. Цены на нефть Brent в моменте падали ниже $25, хотя затем и отскочили к $26. Сообщения о переговорах Техаса и ОПЕК о стабилизации ситуации пока не воспринимаются трейдерами всерьез.

На рынки в понедельник дополнительно давят новости о том, что пакет стимулирования экономики США объемом в $1,4 трлн из-за ситуации с коронавирусом не прошел процедурное голосование в сенате. Законопроект не смог набрать необходимых голосов, поскольку демократы отвергли предложение. Переговоры по окончательному содержанию документа продолжатся.

Опасения инвесторов сейчас связаны с неопределенностью по срокам завершения жестких карантинных мер в крупных странах, имеющих высокую долю в мировом ВВП. Два «потерянных» квартала были бы сильным вызовом для мировой экономики, но все-таки носили бы временный характер. Такой сценарий предполагает достаточно быстрое восстановление производственной и потребительской активности, что вкупе с беспрецедентными стимулами мировых ЦБ привело бы к так называемой V-образной форме кризиса.

Однако риски более затяжной борьбы с коронавирусом рынок пока не заложил. Этот сценарий предполагает появление новых очагов после снижения ограничительных мер, что и пугает инвесторов. В таком случае придется ждать появления вакцины, на что по разным оценкам может потребоваться несколько кварталов.

Ближайшие недели будут ключевыми для формирования среднесрочных настроений участников рынка. Для остановки падающего тренда на рынках акций крайне важно увидеть замедление темпов распространения коронавируса, в особенности в США и Европе.

Пока мы видим лишь первый намек, что число новых заболевших в абсолютном выражении начало снижаться. Согласно статистике сайта worldometers.info, который отслеживает более десятка разных источников, в воскресенье количество новых заразившихся составило 29,4 тыс., против 30,6 тыс. в субботу. Схожая динамика и в цифрах наблюдается и по данным John Hopkins University. Пока это лишь единичное снижение, а не тенденция, так что необходимо наблюдать за ситуацией.

Российский рынок акций во второй половине прошлой недели показал опережающую динамику относительно других развивающихся площадок. Во многом этому способствовал отскок цен на нефть, которые в моменте возвращались выше $30 по Brent.

В целом отмечу, что в последние сессии главным поводырем для российского рынка акций как раз стали именно цены на нефть, а уже во вторую очередь тенденции на западных фондовых площадках.

Сегодня с утра фон располагает к резкому снижению. Хуже рынка может выглядеть банковский сектор, а также нефтяные фишки. Более умеренную динамику могут показать не нефтяные экспортеры, давление на акции которых сглаживается за счет ослабления курса рубля.

По индексу МосБиржи никаких новых существенных поддержек за две сессии отскока не сформировалось. По-прежнему основной точкой опоры выступает район около 2100 п., который ранее уже останавливал волну распродаж. О каких-то целях для отскока сегодня говорить не приходится. С технической точки зрения важно удержаться от более глубокой просадки и обновления годовых минимумов. В целом же фундаментально текущая картина предполагает сохранение повышенных рисков для рынка акций.

По USD/RUB сегодня на открытии ожидается рост с возвратом выше 80. Если ориентироваться на техническую картину, то дальнейшим локальным препятствием наверху выступает предыдущий локальный максимум около 82. При его пробое следующая область торможения может быть лишь в зоне 84,5–86.

Пятничное решение ЦБ о сохранении ключевой ставки было нейтрально воспринято рублем, однако отмечался существенный отскок на долговом рынке. В частности, около 2,2 % прибавил индекс ОФЗ (RGBI). Но уже сегодня облигации могут вновь оказаться под давлением. Из-за слабой динамики цен на нефть и распродажи на мировых фондовых площадках отток инвесторов из гособлигаций, вероятно, сохранится, пусть и в более умеренных масштабах, чем в последние пару недель.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские биржи после нашего закрытия в пятницу снизился. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра падают на 3,3%, нефть Brent в минусе на 2,0%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти существенно ниже уровня закрытия пятницы.