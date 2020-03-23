Немного итогов прошедшей недели. Индекс МосБиржи поднялся с 2316,38 п. — до 2331,61 п., а РТС упал с 991,69 п. — до 924,22 п. Пара EUR/USD упала с $1,1105 до $1,0698. Пара USD/RUB поднялась с 72,60 до 79,93, а EUR/RUB – с 80,73 до 85,40. Нефть Brent подешевела с $33,85 до $26,98 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 2711,02 п. до 2304,92 п.

Рынки продолжают жить в условиях глобальной пандемии COVID-19. Принимаемые карантинные меры могут привести к существенному замедлению мировой экономики. Затяжное падение рынков привело к проблемам с ликвидностью в долларовой системе, но ФРС оперативно снизила ставку до 0,00%-0,25%, а также запустила количественные программы. В Конгрессе США готовят экономический пакет почти на $2 трлн, что составляет почти 10% ВВП страны. Однако этот факт может вновь напомнить о гигантском долге США. В любом случае, в мировой финансовой системе нет таких денег, поэтому основным покупателем долга также станет ФРС. По заявлениям министра финансов США С. Мнучина, Федрезерв предоставит кредиты бизнесу до $4 трлн. Предстоящая неделя интересна тем, что покажет предварительные индексы деловой активности за текущий месяц. Вполне очевидно, что показатели по большинству стран будут очень плохими.

Понедельник будет относительно спокойным днём с позиции потока статистики. В еврозоне выйдет индекс потребительского доверия, а в США индекс деловой активности ФРБ Чикаго.

Вторник будет самым насыщенным днём недели благодаря публикации предварительных индексов деловой активности в различных странах. Ожидается, что сводный индикатор деловой активности еврозоны обвалится до 37,8 п. с 51,6 п. в феврале. В США производственный PMI может упасть до 43,0 п. с 50,7 п. В США также выйдут данные по продаже нового жилья за февраль, а закроет день отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов. В России будет опубликована отчётность QIWI по МСФО.

В среду изучим индексы деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата ФРГ. Великобритания может сообщить о замедлении темпов инфляции до 1,6% в феврале с 1,8% в январе. В США выйдут данные по заказам на товары длительного пользования. За февраль они могли сократиться на 0,8% после сокращения на 0,2% за январь. Далее выйдут индексы цен на жильё в США и отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов.

Далее в четверг в Германии выходит индекс потребительского климата Германии (Gfk). Великобритания может сообщить о росте розничных продаж за февраль на 0,2%. На четверг также запланировано регулярное заседание Банка Англии, но, вероятно, оно будет отменено, так как все необходимые действия со ставкой и запуском новой количественной программы уже осуществлены. В США, кроме традиционных данных по первичным обращениям за пособием по безработице, выйдет окончательная оценка ВВП за IV квартал. В России ЦБ РФ объявит о состоянии международных резервов, которые уже достигли $581 млрд. TCS Group закроет реестр на получение дивидендов $0,21 на бумагу.

Китай в пятницу сообщит о динамике прибыли в промышленности. Учитывая крайне сложный месяц борьбы с COVID-19, можно предположить сильный провал показателя. В США в этот день выйдут индексы цен личного потребления (PCE), а также доходы и расходы физических лиц за февраль. Далее финальный индекс потребительского доверия Университета Мичигана, а закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым установкам.

На рынках продолжается неразбериха, вызванная мерами борьбы с коронавирусом. Доллар остаётся в дефиците, даже после массированных вливаний ФРС. Число заболевших в мире превысило 332 тыс., а летальных исходов подбирается к 14,6 тыс. В Китае заявляют о том, что 90% пациентов с COVID-19 уже выздоровели, а прирост числа заболевших, в основном, происходит за счёт въезжающих граждан. Тем не менее фьючерсы на американские индексы вновь достигали лимита падения. Нефть в первые часы почти достигла своего недавнего минимума, но затем ликвидировала значительную часть потерь. Лучше всех в Азии смотрелись китайские индексы, так как страна постепенно приходит в себя после жёсткого карантина в феврале и начале марта. Впрочем, возвращение иены к значениям около 110 за доллар помогло Nikkei 225 найти в себе силы для роста. Кроме тревожных новостей, негативу рынкам добавляют новости в США, где пакет экономических мер для борьбы с последствиями коронавируса не смог получить утверждение сенатом. Демократы утверждают, что пакет слишком акцентирован на благополучии компаний, но содержит мало положений помощи работникам. Против документа также голосовали и некоторые республиканцы, а 10 сенаторов воздержались. Весьма скептически пакет воспринимает и бизнес. Соответственно, в экстренном порядке могут быть внесены поправки и уже в понедельник вечером стороны могут продолжить обсуждение. К 8:40 мск NIKKEI 225 – 16937,74 п. (+2,33%), Hang Seng – 21795,82 п. (-4,43%), Shanghai Composite – 2676,11 п. (-2,53%).

У нефти появляется надежда на новое соглашение OPEC+ с участием США. США планируют направить в Саудовскую Аравию специального представителя, чтобы выработать общую позицию для стабилизации рынка. Власти Техаса также провели переговоры с генеральным секретарём OPEC на предмет административного снижения производства, если в OPEC+ смогут достичь соглашения. Однако далеко не все в США поддерживают данную идею. Старший вице-президент API Макчаролла заявил, что квоты доказали свою неэффективность и вред. В какой-то мере сокращение добычи уже начинает просматриваться само по себе. По данным Baker Hughes, число активных нефтяных буровых установок в США сократилось за прошлую неделю на 19 штук до 664 единиц. Немного о золоте. Прошлая неделя оказалась неделей потерь для жёлтого металла. Резервы SPDR Gold Trust сократились с 931,59 тонн до 908,19 тонн. Однако в долгосрочной перспективе металл может обновить исторический максимум. В октябре 2008 года также наблюдался провал котировок драгоценных металлов на фоне кризиса на Wall Street. Однако в последующие годы золото дорожало более чем в два раза. Данный кризис ФРС и администрация США планируют залить финансированием в объёме до $4 трлн, или 20% годового ВВП США. Совершенно очевидно, что на глобальном рынке таких средств нет, и Федрезерв будет использовать печатный станок для покрытия дефицита спроса. К 9:00 мск Brent – $26,29 (-2,56%), WTI – $22,78 (+0,66%), золото – $1497,2 (+0,85%), медь – $4556,97 (-4,81%), никель – $11105 (-1,07%).

Индекс доллара снижался на 0,8% до 102,00 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 0,81% по сравнению с 0,86% в пятницу вечером. К 9:00 мск пара EUR/USD – $1,075 (+0,54%), GBP/USD – $1,169 (+0,31%), USD/JPY – 109,91 (-0,85%).

Внешний фон перед стартом торгов в России остаётся противоречивым. Нефть начинает неделю в минусе, но есть надежда на быстрое соглашение всех участников рынка с целью поддержания ценовой стабильности. Промышленные металлы дешевеют, но в благородных динамика уже не столь печальная. Скорее всего, отечественный рынок начнёт день в минусе, рубль вернётся выше отметки 80,0 за доллар, но в ходе торгов направленность движения может измениться. Рынки будут ждать прогресса по вопросам нефти и финансирования американской борьбы с COVID-19.



