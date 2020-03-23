Рынки пережили еще одну очень сложную неделю. Цены нефти упали ниже уровней минимумов 2016 года – по нефти Брент цена заглядывала ниже 25 долларов, а по WTI почти долетели до 20 долларов за бочку. Фондовые рынки ставят рекорды скорости падения. Так, совершенно удручающим становится продолжающиеся распродажи на фондовом рынке США, где индекс широкого рынка S&P500 за месяц потерял уже почти треть своей капитализации от февральских максимумов и закрыл неделю на минимальных отметках вблизи 2300 пунктов (против 3400 месяцем ранее).

Ведущие финансовые регуляторы предпринимают грандиозные меры монетарного стимулирования. Только ФРС на прошлой неделе снизила ставку на 100 б.п., огласила программу QE на $700 млрд. увеличила объемы краткосрочных операций репо, открыла своп-линии с ведущими мировыми ЦБ и т.д.. За прошедшую неделю ФРС уже выкупила с рынка активов более, чем на $300 млрд., показав беспрецедентный темп. После оглашения основных решений ФРС 18 марта на рынках временно возникла надежда на приостановку обрушения. В четверг на рынке даже были эмоциональные покупки. Так, цены нефти Брент смогли к концу четверга подняться на короткое время выше 30 долларов за баррель, а это более 20% роста выше достигавшихся минимальных отметок. Правда, к концу недели половина этого подрастания была утеряна. А фондовый рынок США и вовсе закрыл неделю на минимальных отметках.

В начале наступающей недели фондовые рынки Азии вновь торгуются в красной зоне. Цены нефти тоже открывают неделю снижением. Пока предпринимаемых регуляторами мер оказывается недостаточно. Нагнетаемая ситуация с пандемией коронавируса продолжает подогревать панические настроения. Хотя Китай продемонстрировал, что с эпидемией можно эффективно справляться. Снятие карантина с провинции Хубэй в Китае должно немного повысить оптимизм на рынках. Правда, помним, что в ряде других стран ситуация продолжает стремительно ухудшаться.

Первоочередной задачей регуляторов в таких условиях является не допустить схлопывания ликвидности на финансовых рынках. В этом смысле понятными и оправданными представляются предпринимаемые мировыми регуляторами меры по насыщению рынка деньгами. Теперь и Белый дом совместно с Конгрессом готовит третий пакет стимулов на 1,5-2,0 трлн. долларов и уже в выходные главой Минфина были оглашены меры беспрецедентные меры поддержки американских семей в виде выделения по три тысячи долларов. Принимаемые регуляторами меры, а также стимулирующие программы правительств должны, в конце концов, сдержать панику на рынках и остановить затянувшееся падение.

Большие надежды возлагаются на наступающую неделю не только с учетом ожиданий действия стимулирующих программ. Напомним, что с 1 апреля участники сделки ОПЕК+ больше не будут иметь никаких обязательств по сокращению добычи нефти. По мере приближения начала апреля в СМИ будут множится слухи о возможном возобновлении переговоров стран ОПЕК+ о новых ограничениях добычи. Уже замелькали сообщения в СМИ о планах Белого дома тем или иным способом вынудить Саудовскую Аравию и РФ вновь сесть за стол переговоров с достижением соглашения о сокращении добычи. Очень интересной является тема возможных двусторонних переговоров США и СА, о целесообразности которых уже высказывается руководство Техаса. Информация о том, что Техас готов сократить добычу нефти на 10% при аналогичных действиях РФ и Саудовской Аравии могло бы само по себе развернуть котировки нефти вверх.

По данным The Wall Street Journal, из Министерства энергетики США тоже раздаются призывы создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть. Другое дело, что для реализации такого рода альянса есть масса препятствий. В том числе нужно помнить, что в законах США есть прямые запреты на участие американцев в саммитах ОПЕК. Но если сланцевиков будет сильно прижимать, то за изменением законов дело не встанет. Такого рода договоренности могли бы уберечь цены нефти от серьезных провалов, как это происходило в последние 3 года на фоне договоренностей об ограничениях добычи от ОПЕК+. Так что оставшиеся до 1 апреля дни вновь будут крайне интересными для рынка нефти.