По данным Росстата, в феврале оборот розничной торговли вырос на +4,7% г/г, строительная активность – на +2,3% г/г, а уровень безработицы составил 4,6%. Темпы роста реальных зарплат в январе текущего года остались на высоком уровне в +6,5% г/г.

Как и в случае с промышленным производством, в области розничных продаж и строительной активности ощущался позитивный эффект от календарного фактора високосного года. После корректировки на календарный фактор рост оборота розничной торговли, по нашим оценкам, составил бы +1,1% г/г, а строительная активность осталась бы примерно на уровне прошлого года.

Замедление роста розничных продаж, на которое указывает показатель, скорректированный на календарный и сезонные факторы, отчасти можно объяснить отрицательным импульсом от личных сбережений, который определяется как взятое с отрицательным знаком изменение в новых банковских депозитах физических лиц по сравнению с прошлым годом. Что касается кредитного импульса от потребительского кредитования, то его влияние на потребительские расходы в настоящее время мы оцениваем как нейтральное.

Признаков ухудшения ситуации на рынке труда ни в феврале, ни в марте не наблюдалось, судя по индексу трудовой устроенности Google Trends.

Выпуск базовых секторов, на который мы ориентируемся в качестве индикатора ВВП, в феврале увеличился на +4,0% г/г, однако с учетом корректировки на календарный фактор его рост, по нашим оценкам, составил +1,4% г/г.

По нашим расчетам, рост ВВП в феврале составил +4,0% г/г или +1,4% г/г с учетом корректировки на високосный год. Основной вклад в рост ВВП внесли оптовая торговля и промышленное производство.

Ситуация на рынке труда в феврале осталась благоприятной: уровень безработицы снизился до 4,6% против 4,7% в предыдущем месяце. Индекс трудовой устроенности Google Trends, рассчитываемый ВТБ Капитал, свидетельствует об отсутствии признаков ухудшения на рынке труда в феврале–марте.

В январе темпы роста зарплат остались высокими: +9,1% г/г в номинальном и +6,5% г/г в реальном выражении. Наиболее значительно выросли зарплаты в таких секторах, как почтовые и курьерские услуги (+18,6% г/г), рыболовство (+15,2% г/г), производство базовых металлов (+13,4% г/г) и финансовая и страховая деятельность (+11,6% г/г). Отставание продемонстрировали угольная промышленность (-1,7% г/г), нефтехимическое производство (+2,7% г/г) и мебельная промышленность (+1,0% г/г).

Темпы роста зарплат в секторах финансовых услуг, производства базовых металлов, угольной и мебельной промышленности соответствовали росту чистой корпоративной прибыли предприятий за 2019 г. в этих секторах, в то время как, например, в табачной промышленности или сфере почтовых услуг взаимосвязь между темпами роста зарплат и прибылей практически не просматривается.

Оборот розничной торговли в феврале вырос на +4,7% г/г. С учетом корректировки на календарный фактор рост, по нашим оценкам, составил +1,1% г/г против +2,7% г/г в январе.

В качестве основного индикатора динамики макроэкономических переменных мы используем показатель тренда, рассчитываемый как 3-месячное скользящее среднее месячных темпов роста с исключением сезонного фактора. Исходя из этого показателя, в феврале рост продаж как продуктов питания, так и непродовольственных товаров замедлился, но если для продовольственного сегмента соответствующее значение оборота розничной торговли не изменилось, то в непродовольственном сегменте оно снизилось до —0,14%.

Более детальная статистика розничных продаж за февраль будет опубликована позднее. Между тем Ассоциация европейских бизнесов уже обнародовала данные о продажах автомобилей, согласно которым в феврале продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта сократились на —2,2% г/г, до 119 073 единиц. С учетом корректировки на календарный фактор снижение, по нашим оценкам, носило еще более драматический характер, составив —5,6% г/г.

На наш взгляд, сокращение продаж автомобилей в феврале практически не связано с ослаблением рубля, произошедшим в конце месяца. Уже в январе импорт легковых автомобилей и производство в России легких коммерческих транспортных средств снизились на —25,6% г/г и —16,5% г/г соответственно.

Что конкретно привело к замедлению роста оборота розничной торговли, скорректированного на сезонность и календарный фактор, сказать сложно, особенно учитывая высокие темпы роста зарплат. Однако стоит упомянуть, что импульс от банковских депозитов физлиц (отток новых депозитов по сравнению с прошлым годом) в последнее время стал отрицательным, в то время как импульс от розничных кредитов был нейтральным.

Строительная активность в феврале выросла на +2,3% г/г. Основой вклад в ее динамику внес эффект високосного года.

Как мы отмечали ранее, показатели строительной активности подвержены существенному пересмотру. Последний произошел в январе.

Динамика строительной активности в 2019–2020 гг. расходится с динамикой рассчитываемого нами индекса строительной активности за тот же период, основанного на показателях по отдельным категориям стройматериалов. Мы ожидаем, что в дальнейшем статистика строительной активности за 2019 г. будет пересмотрена.