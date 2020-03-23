Инвесторы перестали рассматривать золото как актив-убежище
Проблема ликвидности в последнее время стала заметным фактором, дестабилизирующим финансовую систему. Индекс доллара растет и обновляет максимумы. Все усилия ФРС, объявившей беспрецедентную программу количественного смягчения, пока не дали ожидаемого результата. Золото уже не рассматривается инвесторами как актив-убежище. Резервы SPDR Gold Trust на прошлой неделе сократились с 931,59 тонн до 908,19 тонн.
Высок спрос на доллар на всех уровнях. Так же, как физические лица, скупающие доллар при девальвации национальной валюты, доллар скупают компании, которые после нарушений цепочек поставок создают запасы, чтобы платить по счетам и кредитам.
Чтобы остановить ревальвацию доллара, с 15 марта ФРС начала масштабные операции своп с ведущими центробанками мира: еврозоны, Японии, Канады, Швейцарии и Британии. Позже Федрезерв расширил перечень центробанков, с которыми он будет обмениваться ликвидностью: добавились своп-линии для Австралии, Бразилии, Южной Кореи, Мексики, Сингапура и Швеции, Дании, Норвегии и Новой Зеландии.
ФРС не справляется в одиночку, перекос в мировой финансовой системе из-за паники по поводу эпидемии коронавируса создался серьезный. Нужны скоординированные действия центробанков различных стран.
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