Макроэкономическая статистика России за февраль оказалась сильной как по промпроизводству, так и по обороту розничной торговли, что в сочетании с паническим потреблением в марте может обеспечить неплохой рост экономики в 1К20. Намерение правительства сохранить быстрый рост бюджетных расходов, а также восстановление спроса в Китае, которое сможет нейтрализовать перебои в части спроса со стороны европейских рынков – два позитивных фактора с точки зрения перспектив роста РФ. При условии что Россия сможет взять под контроль риски распространения пандемии на территории России, мы считаем, что рост российского ВВП в этом году еще может остаться в положительной зоне.