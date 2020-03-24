По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 2,93%, закрывшись на отметке 2237,40 пункта, промышленный индекс Dow Jones упал на 3,04%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,27%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 10 базисных пунктов, до 0,75%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на пять базисных пунктов, до −0,38%.

Инвесторы негативно отреагировали на новость с Капитолийского холма о том, что пакет стимулирующих мер американской экономики объемом более 1,4 триллиона долларов в понедельник не прошел голосование в сенате. Законопроект не набрал необходимых голосов и, по заявлению лидера республиканцев, демократы отложили его принятие до пятницы или субботы. Однако позитивным фактором, который незаслуженно проигнорировали рынки, является объявление беспрецедентных мер со стороны ФРС США, и безлимитная программа количественного смягчения американского регулятора в будущем станет одним из драйверов восстановления фондовых бирж.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,35% и закрылись на отметке $27,59. Похоже, что нефть марки Brent пытается нащупать поддержку вблизи уровня $25. Поводом для умеренного оптимизма послужило сообщение агентства Reuters со ссылкой на неназванные источники о том, что Саудовская Аравия на данном этапе не показывает значительного наращивания экспорта нефти. Мартовские объемы находятся на февральском уровне, которые составляют составляет 7,3 миллиона баррелей в сутки. В свою очередь, позитивным моментом для рынка является тот факт, что руководители российских нефтяных компаний на совещании у министра энергетики Александра Новака не высказывали предложения о необходимости увеличения добычи нефти с апреля.

В пятницу индекс Мосбиржи снизился на 3,36%, закрывшись на отметке 2253,35 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2250 и 2215 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 2325 и 2420 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 85000 и 81000 пунктов. Сопротивления — 95500 и 106000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 79,6, прибавив 0,42% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 78,55 и 77,40. Основное сопротивление — 82.