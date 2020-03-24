Торговая неделя началась с возобновления снижения российского рынка акций. Индексы завершали сессию понедельника на отрицательной территории. Однако в течение дня устойчивого снижения, как это было в предыдущие недели, не наблюдалось. Наоборот, после утренних потерь в 5% впоследствии удалось выкупить часть просадки.

Индекс МосБиржи закрывался около 2250 п. Несмотря на слабый внешний фон на старте торгов, ему удалось удержаться существенно выше ближайшего уровня поддержки 2100 п. Именно этот рубеж в данный момент выступает значимой технической точкой опоры.

Сегодня внешние факторы пока располагают к формированию отскока. Следующий важный и сильный уровень сопротивления расположен достаточно далеко, лишь около 2500–2530 п. Дойти до него в ближайшие сессии будет сложно, если только не начнется ускоренного восстановления цен на нефть. Тем не менее конкретно сегодня ожидается позитивный старт сессии и подъем широким фронтом на открытии торгов.

Фактором поддержки для всех мировых фондовых площадок вчера стали новости о дополнительных стимулирующих мерах ФРС. Американский регулятор будет скупать госдолг и ипотечные бумаги в объеме, необходимом для бесперебойной работы рынков и трансмиссии монетарной политики. То есть QE становится безлимитным.

ФРС будет скупать гособлигации на $75 млрд и агентский долг на $50 млрд ежедневно в течение этой недели. Регулятор также установит ставки предложения по однодневному и срочному РЕПО на уровне 0%. Кроме того, будет обеспечена поддержка кредитных линий для работодателей, потребителей и предприятий путем создания новых программ, которые в совокупности обеспечат до $300 млрд в виде нового финансирования. Также будет создана Срочная кредитная линия обеспеченная активами (Term Asset-Backed Securities Loan Facility — TALF), поддерживающая поток кредитов потребителям и предприятиям. TALF позволит выпускать обеспеченные активами ценные бумаги (ABS) на основе студенческих займов, автокредитов, задолженности по кредитным картам, кредитов, гарантированных Администрацией малого бизнеса (SBA), и некоторых других активов.

Также регулятор обнародовал меры по обеспечению кредитных линий муниципалитетам за счет включения в программу ликвидности взаимных фондов денежного рынка более широкого спектра ценных бумаг, включая муниципальные облигации с переменной ставкой и банковские депозитные сертификаты. В дополнение к вышеперечисленным шагам ФРС планирует в скором времени объявить о создании программы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, дополняя усилия SBA.

После появления сообщений о новых мерах ФРС и в частности неограниченного QE, начал формироваться импульс роста во фьючерсах на золото. В условиях кризиса ликвидности в послед6ние дни этот драгметалл не пользовался спросом, как и остальные «защитные» активы. Однако по большому счету это был лишь технический момент.

Тотальное снижение ставок по всему миру вкупе с теперь уже неограниченными стимулами от ключевых центробанков делают золото весьма привлекательным активом. Причем речь может идти не о спекулятивном движении в несколько процентов, а более устойчивом среднесрочном подъеме.

В понедельник котировки драгметалла выросли на 3,7% до уровня $1550. В ближайшей перспективе предполагаю продолжение этой тенденции. Допускаю подъем к предыдущим максимумам около $1700–1720.

В такой ситуации могут быть интересны акции золотодобытчиков. На российском рынке можно выделить бумаги Полюса, которые помимо фактора роста цен на золото дополнительно поддерживаются слабой динамикой рубля. Вполне возможен их возврат в область 9000–9500 руб.

Если выразить стоимость тройской унции в рублях, то цена сейчас находится на абсолютных исторических максимумах (124,4 тыс. руб.). Это мощный драйвер для рублевых акций золотодобывающих компаний.

На рынке нефти вчера и сегодня утром наблюдается еще одна попытка начать восстановление. Фьючерсы на Brent со вчерашних минимумов около $24,7 отскочили к $28. Это рост сразу на 13%, однако столь мощный подъем в процентах обусловлен эффектом низкой базы и «пустыми стаканами». То есть плотность заявок на покупку/продажу в биржевом стакане не выросла. Нефтяные трейдеры продолжают считать изменения стоимости бочки в долларах, а не в относительном выражении. Рост барреля Brent на $1 в текущих реалиях предполагает подъем котировок сразу на 3,5% (по WTI +4%).

Рынок нефти в ближайшие недели продолжит двигаться в условиях высокой амплитуды колебаний. В то же время причин для преодоления области $30–35 по Brent пока не появилось. Для этого необходимо улучшение общего сентимента на мировых фондовых площадках, а в этом плане пока мы наблюдаем только лишь за ужесточением карантинных мер по всему миру, а также увеличение абсолютных темпов прироста числа заболевших.

На смену настроений инвесторов повлияет начало снижения количества заразившихся, особенно это касается европейских стран и США. В таком случае можно было бы рассчитывать на более устойчивое восстановление цен на нефть в ожидании роста спроса. К тому же низкие цены уже сами по себе начали бить по предложению. Крупные нефтяные компании сокращают капитальные затраты (Chevron, ExxonMobil, Total, Shell), сланцевики готовятся сократить производство, буровая активность в США уже начала активно замедляться и этот процесс лишь продолжится.

За счет прошедшего отскока нефтяных котировок российский рубль сумел удержаться от еще одного девальвационного импульса. Курс USD/RUB в понедельник сходил к 81,5, но на этом движение наверх завершилось. Закрытие проходило около 79,6, а уже сегодня есть шансы продолжить откат. Снизу ближайшим ориентиром выступает район около 77.

Вчера стали известны объемы дополнительных продаж валюты со стороны ЦБ в рамках их схемы по конвертации средств в связи с продажей Банку России валюты из ФНБ для оплаты приобретаемого пакета акций Сбербанка. Как ранее сообщал регулятор, эти операции могут проводиться до тех пор, пока цена Urals находится ниже $25 (сейчас около $23).

Так вот в первый день операций объем продажи валюты вырос с 7,7 до 13,7 млрд руб. На мой взгляд, это пока незначительная величина, которая при текущих объемах торгов может быть спокойно переварена. Например, в понедельник общие обороты по USD/RUB в режиме расчетов «сегодня» и «завтра» составили 370 млрд руб.

Вновь обращаю внимание, что на рынке российских гособлигаций с конца прошлой недели прекратилось активное снижение. Если рынок акций вчера упал, то индексе ОФЗ (RGBI) удержался от снижения.

Важным корпоративным событием стали новости о начале байбэка в акциях Роснефти. Накануне уже после закрытия компания сообщила о покупке 1,5 млн акций, что по последним ценам соответствует 411 млн руб.

Программу выкупа бумаг одобрили еще в августе 2018 г., но с тех пор Роснефть не проводила операции. Общий объем программы до 31 декабря 2020 г. предполагает выкуп на сумму не более $2 млрд или 340 млн акций.

Вчера выкупили 0,44% из общего объема. В среднесрочной перспективе байбэк может оказать поддержку акциям Роснефти, которые при прочих равных способны выглядеть чуть лучше других бумаг отрасли. Принцип покупок пока не раскрывается и на основе одной сессии определять его параметры рано. Можно лишь отметить, что скупка началась около 265–270 руб. То есть можно надеяться, что снижение к этим отметкам или на более низкие уровни будет сопровождаться проведением байбэка.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские биржи после нашего закрытия в понедельник отскочили. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 2,7%, нефть Brent в плюсе на 2,3%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи может пройти выше уровня закрытия понедельника.