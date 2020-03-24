Временное закрытие крупнейшего алмазного месторождения позитивно для "Алросы"
Ekati Mine (одно из крупнейших месторождений алмазов в мире) может быть закрыто на 4 месяца. Позитивно для АЛРОСА, накопившей существенный объем складских запасов алмазов.
Signet (крупнейший ювелирный ритейлер) закрывает магазины в США и Канаде, магазины в Великобритании продолжат работу. Tiffany (одна из крупнейших ювелирных компаний), закрывавшая магазины или сокращавшая время их работы с января 2020 г., сфокусируется на возврате к нормальному режиму операционной деятельности. Судя по всему, ситуация в Азии начала улучшаться. Однако в Европе и США складывается ситуация аналогичная той, что была в азиатском регионе 1-2 месяца назад. Наибольший спад продаж АЛРОСА придется на март-апрель, дальше возможно восстановление.
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