Ekati Mine (одно из крупнейших месторождений алмазов в мире) может быть закрыто на 4 месяца. Позитивно для АЛРОСА, накопившей существенный объем складских запасов алмазов.

Signet (крупнейший ювелирный ритейлер) закрывает магазины в США и Канаде, магазины в Великобритании продолжат работу. Tiffany (одна из крупнейших ювелирных компаний), закрывавшая магазины или сокращавшая время их работы с января 2020 г., сфокусируется на возврате к нормальному режиму операционной деятельности. Судя по всему, ситуация в Азии начала улучшаться. Однако в Европе и США складывается ситуация аналогичная той, что была в азиатском регионе 1-2 месяца назад. Наибольший спад продаж АЛРОСА придется на март-апрель, дальше возможно восстановление.