Американские биржевые площадки во вторник закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 9,38%, продемонстрировав самый лучший день за последние 12 лет; промышленный индекс Dow Jones взлетел на 11,37%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 8,12%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на шесть базисных пунктов, до 0,85%. Доходность 10-летних облигаций Германии прибавила пять базисных пунктов, до −0,322%.

Американский рынок акций хоть и с задержкой, но с большим энтузиазмом отреагировал на безлимитный пакет стимулирующих мер ФРС США. Кроме того, инвесторы надеются на скорое принятие в американском Конгрессе стимулирующего пакета в размере $2 трлн, который призван ограничить экономический ущерб от борьбы с коронавирусом. Пакет включает в себя предлагаемый фонд в размере $500 млрд для помощи тяжело пострадавшим отраслям промышленности и сопоставимую сумму для направления прямых платежей в размере до $3000 миллионам американских семей, а также $350 млрд для кредитов малому бизнесу, $250 млрд для расширенной помощи по безработице и не менее $75 млрд для больниц. Высокопоставленные демократы и республиканцы заявили во вторник, что они близки к сделке. Похоже, что сильнейший коктейль состоящий из фискальных и монетарных ингредиентов способен вернуть к жизни депрессивные рынки.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 2,52% и закрылись на отметке $27,71. Цены на черное золото выросли вслед за глобальными финансовыми рынками в надежде, что беспрецедентные меры мировых центробанков и правительств сгладят удар от последствий коронавируса. Но так как масштабы потерь глобальной экономики адекватно оценить предстоит только в будущем, на рынке энергоносителей сохраняются опасения насчет глубины падения спроса.

По итогам прошедших торгов индекс Мосбиржи вырос на 7,22%, закрывшись на отметке 2415,97 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2350 и 2310 пунктов, сопротивление находится на уровне 2500 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 88600 и 85000 пунктов. Уровни сопротивления — 100000 и 106000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 78,28, прибавив 1,65% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 77,90 и 77,40. Сопротивление — 79.