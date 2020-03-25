Во вторник наблюдался «отскок» по индексу РТС. Обещание неограниченной ликвидности от ФРС США и сообщения о планах китайских властей снять ограничения на перемещения в Ухане способствовали снижению давления продаж на рынках акций в целом. Кроме того, президент США заявил, что хотел бы открыть американскую экономику к 12 апреля, что также помогло инвесторам настроится на оптимистичный лад. В итоге Норникель (GMKN) вырос на 17.2%, Полюс (PLZL) – на 13.0%, Татнефть (TATN) – на 11.4%, Аэрофлот (AFLT) – на 9.1%, Роснефть (ROSN) – на 8.9%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Россетей (RSTI) подорожали на 17.1%, Группы ЛСР (LSRG) – на 12.7%, Якутскэнерго (YKEN) – на 9.4%, Нефаза (NFAZ) – на 9.3%.

Фондовые индексы США выросли на 8.1% — 11.4%, фьючерсы на индексы США торгуются разнонаправлено. Европейские фондовые индексы закрылись в заметном плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.

Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС. Сегодня утром стало известно, что Сенат США согласовал пакет мер поддержки экономики на сумму $2 трлн. (формальное голосование может состояться в среду), что может стать фактором оживления на фондовых рынках. Вместе с тем, в большинстве западных стран пока остаются в силе жесткие ограничения в связи с эпидемией COVID-19, и чем дольше они действуют, тем выше вероятность спада в реальной экономике.

На валютном рынке в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по паре доллар-рубль на фоне частичного восстановления «спроса на риск» в рамках реакции на одобрение пакета мер поддержки экономики в США.