Во вторник российский рубль смог уверенно укрепиться к основным мировым валютам. Так, по итогу дня доллар упал на 1,7%, отступив в район 78,3 рубля, евро снизился на 1,1%, закончив день на отметке 84,5 рубля. На фоне стабилизации ситуации на рынке энергоносителей и разнонаправленного движения валют развивающихся стран, поддержку рублю оказали внутренние факторы – продажа валюты по бюджетному правилу и подготовка экспортеров к пику налоговых выплат. В результате пара доллар/рубль смогла закрепиться в диапазоне 75 – 80 рубля.

Сегодня с утра перед открытием российского рынка для рубля сложился противоречивый внешний фон. Поддержку российской валюте окажет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает попытку продолжить волну восстановления, поднявшись до 28 долларов за баррель. При этом продажам в рубле поспособствует динамика валют развивающихся стран, снижающихся утром в пределах 0,5%. При этом рубль потеряет поддержку со стороны экспортеров – сегодня пройдет пик налоговых выплат, что снизит спрос на рублевую ликвидность. В результат в начале дня ожидаем некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Так, в начале сессии доллар попытается подтянуться в район 78,5 рубля. В ходе дня ожидаем сохранение американской валютой позиции в коридоре 75 – 80 рубля и, в случае улучшения внешней конъюнктуры, попыток дальнейшего отступления к его середине.