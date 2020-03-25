Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением порядка 1.5-2.5%, в районе 2450-2480 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2420, 2400 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2500, 2520 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет инерционное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние волатильной консолидации вблизи уровня открытия.

Во второй половине дня косвенное влияние на ход торгов в России способна оказать публикация февральской статистики по изменению объемов заказов на товары длительного пользования в США (15.30 МСК). Однако наибольшую практическую значимость будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+7.22%) и РТС (+9.23%) завершили торги с очень сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Вчерашние агрессивные покупки на локальном рынке акций были обусловлены явным улучшением состояния внешнего фона. Небывалые по масштабам меры монетарной поддержки экономики и финансовых рынков со стороны ФРС США все же сыграли свою позитивную роль.

Таким образом, локальный рынок акций повысился на волне глобального всплеска оптимизма. Тем не менее, его вчерашний прирост все еще стоит рассматривать лишь как коррекционный отскок, который пока не означает смены негативной среднесрочной тенденции. Не будем забывать, что текущие проблемы в реальном секторе экономики не исчезают в одночасье вслед за ситуативной сменой настроений на биржах. Глава МВФ Кристалина Георгиева в начале текущей недели заявила о том, что глобальная рецессия по итогам 2020 года будет сопоставима со спадом 2009 года или окажется еще хуже.

Между тем, президент США Дональд Трамп считает, что американцам стоит вернуться к работе, чтобы спасти экономику от последствий коронавируса. Действительно, современная экономика не может быть поставлена на паузу на долгое время. В этом плане «шоу должно быть продолжено», поскольку «остановка смерти подобна». В качестве примера неожиданных проблем реального сектора можно привести ситуацию с острой нехваткой парковочных мест для пассажирских самолетов. До пандемии коронавируса в воздухе непрерывно находилось порядка 20 тыс. воздушных судов. В результате резкого ограничения международного авиасообщения выяснилось, что для них не хватает специализированных стоянок на земле.

Возвращаясь к состоянию российского рынка акций, надо отметить, что индексы МосБиржи и РТС теперь находятся на достаточно безопасном расстоянии от долгосрочных минимумов, достигнутых на прошлой неделе. Это дает надежду на то, что они сумеют стабилизироваться вблизи текущих уровней в течение нескольких ближайших дней и недель. Конечно, многое будет зависеть от динамики нефтяных фьючерсов. Однако нефтяные котировки также в последние дни демонстрируют признаки относительной стабилизации.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM0) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 3.6 п. или около 0.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильного повышения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, все ликвидные акции завершили торги с приростом в широком диапазоне от 1% до 18% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Намного сильнее рынка торговались бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +17.17%), Polymetal (POLY RM, +16.16%), Полюс (PLZL RM, +13.03%), RUSAL plc (RUAL RM, +12.76%). Таким образом, мы наблюдали покупки в бумагах производителей цветных и драгоценных металлов. Интерес к этим акциям вполне объясним, поскольку металлургическая отрасль является вторым по значимости экспортным сектором российской экономики. В этом плане у инвесторов и спекулянтов нет большого выбора в условиях текущих низких цен на нефть.

К слову, вчера мы наблюдали достаточно сильный рост стоимости фьючерсов на такие металлы, как золото, серебро, платина, палладий и медь. В то же время фьючерсы на алюминий продолжают торговаться около долгосрочного минимума, но имеют хорошие шансы на коррекционный отскок вверх.

Стоит также обратить внимание на опережающее повышение стоимости ликвидных бумаг электроэнергетических компаний: Россети-ао (RSTI RM, +17.10%), Россети-ап (RSTIP RM, +13.29%), Энел Россия (ENRU RM, +8.76%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +8.72%), Русгидро (HYDR RM, +7.73%). По-видимому, ставка на эти акции связана с относительной стабильностью бизнеса ориентированных на внутренний рынок эмитентов в условиях внешнего кризиса.

Стоит отметить явный спад недавнего интереса к акциям торговых сетей: Детский Мир (DSKY RM, +3.79%), ОР (OBUV RM, +3.17%), М.Видео (MVID RM, +1.17%). Более того, бумаги Лента др (LNTA RM, —0.39%) и Аптеки 36и6 (APTK RM, —3.21%) даже подешевели против растущего рынка. Очевидно, что недавний всплеск розничных продаж носил лишь временный характер и был связан с ожиданиями роста цен на продукты, лекарства и промышленные товары.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное падение стоимости в пределах 0.4-1.3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 3.0%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite вырос на 1.9%. Японский Nikkei225 прибавил 7.7%.

С учетом очень сильного закрытия рынка акций в США состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с весомым приростом.