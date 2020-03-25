Рынок акций РФ и рубль по итогам торгов среды подрастут на частичном восстановлении спроса на риск и на фоне роста нефтяных котировок. В то же время не стоит ожидать такого же сильного роста от фондового рынка, какой он показывал накануне.

ПРОГНОЗЫ

Сегодня в начале торгов возможно продолжение повышения по индексу РТС, считает Антон Старцев из ГК "Олма".

"Сегодня утром стало известно, что сенат США согласовал пакет мер поддержки экономики на сумму 2 триллиона долларов (формальное голосование может состояться в среду), что может стать фактором оживления на фондовых рынках. Вместе с тем, в большинстве западных стран пока остаются в силе жесткие ограничения в связи с эпидемией COVID-19, и чем дольше они действуют, тем выше вероятность спада в реальной экономике ", — добавляет эксперт.

Внешний фон перед стартом торгов в России остаётся позитивным, отмечает и Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Пока сдерживающим фактором является нефть, но на рынке ждут новостей о прогрессе переговоров США и Саудовской Аравии по участию американской стороны в ограничении добычи. Российский рынок может начать день ростом, хотя и не столь активным, как накануне. Вероятность возвращения к отметке 2500 пунктов по индексу Мосбиржи возрастает", — добавляет он.

Однако поводов для продолжения сильного восходящего движения нет, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

На валютном рынке в начале торгов возможно углубление коррекции вниз по паре "доллар — рубль" на фоне частичного восстановления спроса на риск в рамках реакции на одобрение пакета мер поддержки экономики в США, считает Старцев.

Доллар может опуститься ниже 78 рублей на фоне ослабления американской валюты на глобальном рынке, полагает Кочетков.

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие фондовые индексы США на закрытии торгов во вторник выросли на 8-11% на фоне общей рыночной позитивной динамики, связанной с мерами ФРС и заявлениями президента Дональда Трампа о стремлении вернуть американцев на рабочие места в апреле.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра торгуются разнонаправленно: фьючерс индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) растёт на 0,7%, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — снижается на 0,19%, на индекс широкого рынка S&P 500 — опускается на 0,03%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут: индекс гонконгский индекс Hang Seng Index — на 3,12%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite — на 2,38%, японский индекс Nikkei 225 — на 7,97%, австралийский S&P/ASX 200 — на 5,32%.

Стоимость нефти увеличивается на 2,8%, до 27,9 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро растет на 0,32%, до 1,082 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций накануне отскочил вверх вслед за мировыми фондовыми и товарными рынками.

Так, индекс Мосбиржи на закрытие торгов вырос на 7,22%, до 2415,97 пункта, индекс РТС — на 9,23%, до 965,32 пункта. А в течение дня индекс Мосбиржи поднимался до 2435,27 пункта – максимума с 11 марта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника снизился на 1,32 рубля, до 78,28 рубля, евро — на 97 копеек, до 84,48 рубля, также следует из данных Московской биржи.