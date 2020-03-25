"М.Видео-Эльдорадо" существенно улучшила ключевые финпоказатели в 2019 году
Выручка выросла на 3.6% г/г до 365.21 млрд руб. благодаря росту количества трафика и онлайн-продаж. Валовая прибыль выросла на 4.8% до 91.1 млрд, валовая маржа составила 24.9% за счет повышения эффективности в управлении закупками и ассортиментом. Показатель EBITDA группы увеличился на 18.1% г/г и составил 26.75 млрд руб., рентабельность EBITDA достигла 7.3% (+0.9 пп г/г). Скорректированная чистая прибыль группы (по IAS 17) увеличилась на 44.8% г/г до 11.18 млрд руб. за счет вышеуказанных факторов роста эффективности бизнеса. В 2019 году было открыто 97 магазинов, в т.ч. 61 магазин во 2П19. В результате открытия новых объектов расходы на аренду (по IAS 17) в 2019 составили 21 335 млн руб., что составляет 5.8% объема выручки (+0.45 пп г/г). Увеличение расходов на аренду было частично компенсировано оптимизацией арендных ставок.
Наше мнение. Мы считаем результаты позитивными для компании. На фоне умеренной динамики российского рынка бытовой электроники Группе М.Видео-Эльдорадо удалось существенно улучшить ключевые финансовые показатели, при этом рентабельность EBITDA достигла рекордного за последние несколько лет уровня в 7.3%.
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