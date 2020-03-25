Qiwi в четвертом квартале 2019 года увеличила скорректированную чистую выручку по МСФО на 7,5% — до 6,253 млрд рублей с 5,818 млрд рублей за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении группы.

Скорректированная чистая прибыль Qiwi в IV квартале 2019 года выросла на 15,2% — до 1,168 млрд рублей против 1,014 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2018 года.

Скорректированная чистая выручка Qiwi увеличилась на 18% в 2019 году и составила 23,18 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль в прошлом году увеличилась на 61% — до 6,679 млрд рублей.

Наше мнение: Qiwi представила финансовые результаты, которые находятся на уровне ожиданий рынка. Компания продолжает демонстрировать сильные показатели по итогам года: двузначные темпы прироста выручки и прибыли. Основную долю в структуре выручке занимают платежные сервисы. Рост показателей в сфере платежных сервисов в основном обусловлен развитием продуктов пользователей, мерчантов и партнеров. Отметим, что в 4-м квартале наблюдалось замедление динамики выручки, что в моменте может оказывать давление на акции компании.