Qiwi объявила результаты за 4к19, незначительно превысившие консенсус-прогноз в части скорректированной EBITDA и чистой прибыли. При этом они отражают некоторое замедление роста в ключевом для компании сегменте платежных услуг. В последние несколько недель наблюдались признаки снижения в букмекерском сегменте, в то же время компания видит достаточно высокий спрос на свои услуги для самозанятых. В отношении дальнейшей перспективы руководство Qiwi придерживается осторожного прогноза с учетом нынешней неопределенности на рынке. При этом компания продолжает пересматривать свою бизнес-модель, адаптируя ее к текущим условиям. На 2020 г. Qiwi запланировала выплату дивидендов в размере 50% скорректированной чистой прибыли. Мы подтверждаем прогнозную цену акций Qiwi на 12-месячном горизонте в 34 долл., соответствующую полной доходности в 244%, и рекомендацию Покупать по данной бумаге.

Результаты за 4к19. В 4к19 скорректированная чистая выручка Qiwi повысилась на 7% г/г, до 6,3 млрд руб., что соответствует нашим ожиданиям и консенсус-прогнозу. Основной вклад в увеличение выручки внесли направления электронной коммерции и денежных переводов, относящиеся к сегменту платежных услуг (рост выручки +14% и +29% г/г соответственно), а также сегмент потребительских финансовых услуг (+ 136% г/г, включает выручку от обслуживания карт Совесть). Скорректированная EBITDA повысилась на 9% г/г, до 1,6 млрд руб., за счет роста выручки и эффекта от перехода на стандарт МСФО-16, оказавшись на 4% выше консенсус-прогноза. В 4к19 негативное давление на скорректированную EBITDA оказали рост выплачиваемых компенсаций работникам и разовое увеличение рекламных расходов в сегменте платежных услуг. Скорректированная чистая прибыль выросла на 15% г/г, до 1,2 млрд руб., превысив консенсус-прогноз на 2%. Чистый убыток от услуг по карте Совесть увеличился в годовом сопоставлении, несмотря на улучшение монетизации, в то время как убытки Рокетбанка оказались ниже, чем прогнозировало руководство компании (2,3 млрд руб. против 3 млрд руб. соответственно).

Платежные услуги. В декабре 2019 г. произошло небольшое замедление роста в сегменте платежных услуг, а в последнее время неделе наблюдался негативный эффект отмены спортивных мероприятий на бизнес букмекерских контор, которые являются потребителями услуг Qiwi. В то же время Qiwi отмечает, что букмекерские компании меняют свой ассортимент услуг, в том числе увеличивая долю ставок на киберспорт. Также отмечается позитивная динамика в сегменте электронной коммерции, не относящейся к ставкам, включая онлайн-игры.

Совесть. Qiwi отказалась от развития мультибанковской модели. В текущей бизнес-модели юнит-экономика Совести стала положительной. Компания планирует сделать больший акцент на таргетировании клиентской аудитории платежных услуг, в том числе самозанятых.

Рокетбанк. Не найдя подходящего покупателя на Рокетбанк, компания решила свернуть этот бизнес. Мы полагаем, что решение избавиться от убыточных операций Рокетбанка, которое является ожидаемым, позитивно отразится на показателях Qiwi. Компания изучает варианты того, как распорядиться активами Рокетбанка. Одним из возможных сценариев мог бы стать перевод части продуктов Рокетбанка в сегмент платежных услуг, к примеру в направление услуг для бизнеса (B2B2C).

Прогнозы. По итогам 2020 г. Qiwi прогнозирует рост скорректированной чистой выручки на 3–13%, а скорректированной чистой прибыли – на 10–30% (в том числе благодаря деконсолидации Рокетбанка и росту прибыльности услуг по карте Совесть). Несмотря на наличие факторов, не поддающихся контролю со стороны компании (макроэкономика и последствия эпидемии коронавируса), руководство считает, что адаптивная и клиентоориентированная модель позволит Qiwi продолжать развитие бизнеса за счет концентрации на ключевых нишах.