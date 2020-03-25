Резкие колебания нефтяных котировок, наблюдавшиеся в последние две недели, имели непредсказуемые последствия. Неожиданно для рынка, в результате стремительного снижения цен на нефть и столь же быстрого увеличения спреда Brent/Urals возник теперь уже почти забытый эффект «ножниц Кудрина», который на время лишил российские нефтяные компании способности состязаться с Саудовской Аравией, толкающей цены на нефть вниз. Между тем премия в 11 долл./барр., с которой сорт ESPO торгуется по отношению к Urals, послужил фактором необычной поддержки для экспорта российской нефти в страны Тихоокеанского региона. Основным бенефициаром такой разницы в ценах является Роснефть.

«Ножницы Кудрина» вернулись в российский нефтяной сектор. Термином «ножницы Кудрина» с некоторых пор обозначается финансовый эффект от временного лага, с которым начисляется экспортная пошлина на нефть. Вследствие лага в начислении налогов, рассчитываемых исходя из средней цены на нефть за предшествующие периоды, российские нефтяные компании недоплачивают налоги, когда цены на нефть растут, и переплачивают их в случае снижения цен. В результате сочетания текущей цены Urals (21,30 долл./барр.), фрахтовых ставок, размера экспортной пошлины за март (57,50 долл./барр. для Urals), внутренних расходов на транспортировку нефти и размера НДПИ нетбэк на скважине сократился до —2,50 долл./барр.. Исходя из средней стоимости добычи (4,70 долл./барр., по нашим оценкам), каждый баррель нефти, добываемой на месторождениях, в отношении которых не действуют налоговые льготы, ведет к убытку на уровне EBITDA в размере 7,20 долл./барр. Мы полагаем, что такая ситуация сохранится до мая (в апреле таможенные пошлины будут понижены до всего 52 долл./т, что по-прежнему заметно выше экспортной пошлины в 11 долл./т, которую предполагает текущий уровень цен), в результате чего российские компании не смогут принимать активное участие в борьбе с Саудовской Аравией за поставки на европейский рынок.

Нефть марки ESPO торгуется с премией 11 долл./барр. к цене Urals. Падение мировых цен на нефть в совокупности со значительными дисконтами, предоставляемыми Саудовской Аравией, привели к расширению дисконта Urals к Brent. В то же время нефть марки ESPO (поставляется по трубопроводу ВСТО) продолжает торговаться с премией к Urals в размере около 11 долл./барр. Применив указанный выше метод расчетов, мы вычислили, что цена нетбэк нефти ESPO без учета НДПИ в настоящий момент составляет 10,30 долл./барр., и если цены на нефть останутся на прежнем уровне, с 1 мая цена нетбэк вырастет до 21,40 долл./барр. По нашим оценкам, для генерирования аналогичного уровня рентабельности по поставкам на западной границе, цена Urals должна составлять 83 долл./барр. (последняя колонка), что означает, что у производителей, поставляющих нефть по ВСТО, значительно вырастет рентабельность.

Самая высокая доля нефти ESPO в экспорте – у Роснефти. Самая высокая доля продаж нефти ESPO в структуре экспорта – у Роснефти (около 50 млн т из 140,7 млн т экспорта нефти). Таким образом, компания может выиграть от расширения спреда между ESPO и Urals. По нашим оценкам, если такой уровень спреда сохранится до конца 2020 г., эффект на EBITDA Роснефти может составить 4,0 млрд долл. При этом прибыль компании, вероятнее всего, окажется под значительным давлением из-за убытка по курсовым разницам, вызванного ослаблением рубля, что означает низкие дивиденды за 2020 г. (если компания вообще будет выплачивать дивиденды).