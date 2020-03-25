Текущий рост может быть лишь временным отскоком на медвежьем рынке
Несмотря на то что российский рынок акций уверенно растёт второй день подряд, нельзя исключить, что это временный отскок в рамках наметившегося медвежьего рынка, так как темпы развития пандемии короновируса в мире ускоряются, число инфицированных уже около 400 тыс. человек. Все больше стран вводят жесткий карантин, недавно к ним присоединились Индия и Великобритания. Тем не менее не отреагировать на беспрецедентные стимулирующие меры центробанков и правительств рынки не могут, хотя бы временно. На рынке нефти Трамп послал четкий сигнал, что его не слишком устраивают текущие супернизкие цены на углеводороды и он даже готов ввязаться в ценовую войну нефтеэкспортеров. Кроме того, на рынок могло повлиять заявление американского президента о возможном смягчении карантинных мер для минимизации экономического ущерба для страны, хотя медицинские обстоятельства, с нашей точки зрения, могут заставить его передумать. Нам по-прежнему представляется, что уверенно входить в акции нужно лишь в случае явного тренда на замедление пандемии, хотя стимулы и защищают от тех резких обвалов ценных бумаг, которые мы видели недавно.
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