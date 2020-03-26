Вчера российский рынок акций открылся ростом примерно на 4%, но в течение дня сумел сходить на отрицательную территорию, и лишь рост американских акций позволил рублевому индикатору российского рынка закрыться с прибавкой в 1,5%.

Похоже, что отскок как российского, так и американского рынков акций завершается.

Сегодня с утра американские фьючерсы снижаются более чем на процент и находятся чуть ниже уровня закрытия нашего рынка вчера. Так что ждем открытия Индекса Мосбиржи в легком минусе, и если инвесторы не получат позитивных новостей, то вероятным сценарием выглядит дальнейшее снижение большинства российских бумаг.

Шорты с короткими стопами можно попробовать открыть по «Норникелю», «Лукойлу» и Сберу.

Вчера президент Путин объявил следующую неделю выходной и анонсировал меры поддержки бизнеса. Скорее всего, инициативы президента помогут снизить темпы развития пандемии и сократят число банкротств прежде всего малого и среднего бизнеса.

Но в экономике все взаимосвязано, поэтому за данные шаги придется расплачиваться рублю, поскольку инициативы главы государства вызовут снижение поступлений доходов в бюджет. Кроме того, Росстат зафиксировал увеличение темпов роста инфляции – на фоне обвала рубля другого быть и не могло.

Вчера прервался отскок в ценах ОФЗ – Индекс гособлигаций отыграл примерно половину падения, но продолжить восстановления сил не хватило. Такая картина наводит на мысли, что распродажа госбумаг, впрочем, уже не такая паническая, вполне может возобновиться.

С учетом того, что нефть даже не пытается протестировать отметку 30 долларов за баррель, ждем возобновления роста пары доллар-рубль, и ухода ее выше отметки 80.

Нефть нащупала для себя комфортный диапазон 26-28 долларов за баррель, в котором остается последние дни. Однако равновесие это шаткое. Нефтяные трейдеры проигнорировали весь позавчерашний общемировой позитив, что говорит о полном отсутствии желания покупать, даже спекулятивно. Поэтому при появлении негативной информации котировки нефти быстро уйдут под отметку 25.

За последние дни нефть сняла техническую перепроданность, поэтому препятствий для сильного движения нет. Вот только поводов для удорожания нефти не будет никаких, если Россия и Саудовская Аравия не сядут за стол переговоров.