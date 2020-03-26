КАМАЗ в 2019 г. получил 1,5 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против 27 млн руб. чистой прибыли годом ранее, говорится в отчетности компании. Выручка выросла к прошлому году на 6%, до 160,8 млрд руб. Инвестиции компании в 2019 году составили более 12,5 млрд рублей. Себестоимость продаж увеличилась на 5,5%, до 150,4 млрд руб., валовая прибыль — на 15,2%, до 11,53 млрд руб. Убыток от продаж вырос на 19,3% и составил 795,6 млн руб. Убыток до налогообложения увеличился более чем в 24 раза, до 2,11 млн руб.

КАМАЗ продемонстрировал падение чистой прибыли на фоне сложной ситуации, сложившейся на российском рынке в сегменте коммерческого автотранспорта. В условиях противостояния распространению коронавируса применяется ряд ограничительных мер, которые отрицательно сказываются на спросе и экономике, и могут оказать дополнительное давление на продажи автомобилей, вынуждая автопроизводителей сокращать производственные планы.