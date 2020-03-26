Инфляция начала ускоряться, но пока на факторе увеличения запасов. По данным Росстата, недельная инфляция за период с 17 по 23 марта ускорилась с 0.1% н/н до 0.3% н/н, что привело к росту годовой оценки до 2.5% г/г с 2.3% г/г неделей ранее. Таким образом, нижняя точка на недельных данных пройдена, и будет пройдена на месячных данных по итогам марта. Тем не менее, мы пока не видим масштабного переноса валютного курса в цены, что оправдано усеченной структурой недельной корзины: рост цен преимущественно сосредоточен в бакалейных товарах (рис, гречка, пшено, сахар), что может быть связано с эффектом накопления запасов на фоне негативной вирусной динамики.

Банк России вчера также опубликовал оценку инфляционных ожиданий населения, она осталась неизменной на уровне 7.9%. Стоит сразу оговориться, что оценка не выглядит релевантной ввиду проведения опросов в первой декаде марта. Основное давление на валютный курс пришлось на вторую половину месяца. Уже в следующем опросе оценка может резко вырасти, на 0.5-0.7 пп.