Ажиотажный спрос на гречку оказался проинфляционным
Инфляция на неделе с 17 по 23 марта, наконец, отреагировала на турбулентность с курсом рубля и ажиотажным спросом на товары первой необходимости.
За март средний курс рубля ослаб на 15%, что значимо для инфляции, впрочем, судя по оперативным данным, эффект будет небольшим — +0,2-0,3 п.п. к месячной оценке (в прошлые разы на такое ослабление инфляция реагировала сильнее). Мы полагаем, что сейчас, первичная реакция инфляции вызвана все же ажиотажным спросом (подорожала гречка, сахар и пр. товары, не являющиеся импортными), тогда как эффект переноса курса рубля будет более распределен во времени (может отразиться на апрельских данных, например). Однако, с учетом введенной недели отдыха, у ритейлеров будет мало возможностей переносить ослабление рубля в повышение цен, т.к. непродовольственный сегмент и сфера услуг сейчас страдают больше всего. Так что, возможно, мы не увидим резкого повышения инфляции в ближайшее время, в т.ч. из-за снижения эффекта переноса.
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