Банк Англии сохранил базовую ставку
Рынок не ждал изменений, поэтому реакция была минимальная. В этом месяце регулятор уже дважды снижал процентные ставки в ходе внеплановых заседаний с уровня 0,75% до текущего рекордно низкого уровня 0,1%. Ранее Банк Англии запустил программы, направленные на стабилизацию рынков и поддержку экономики, в том числе дополнительные покупки активов на сумму 200 млрд фунтов стерлингов, адресную поддержку малого бизнеса и сотрудничество с Федеральной резервной системой США по своп линиям, которые позволяют Банку Англии легко получить доступ к долларовому финансированию. За последние три месяца регулятор предоставил банкам рекордное краткосрочное финансирование в размере 11,1 млрд фунтов стерлингов.
Меры, предпринимаемые Банком Англии, находятся в тренде усилий центробанков всех крупных стран, пытающихся смягчить последствия текущей эпидемии коронавируса, и на фоне сумм, выделяемых Федрезервом США, объемы выделяемых средств в программах Англии и Европы выглядят незначительными. Пик заболеваемости во многих странах ещё не пройден, и пока сложно оценить сроки восстановления и масштабы ущерба, но стоит отметить, что реакция регуляторов была быстрой и своевременной. Если получится эпидемию локализовать в ближайший месяц-два, то экономики пострадавших стран смогут вернуться к росту уже к осени текущего года.
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