Не успели рынки пережить провальные данные по деловой активности в Китае за февраль, как вышла аналогичная статистика по Америке, Европе и Японии — предварительные оценки за март. Очевидно, что сюрпризов ждать было неоткуда, и основной удар пришелся на сектор услуг (исторические низы!), а вот в промышленности пока еще «дно» не нарисовалось:

Если в январе и феврале деловая активность лишь умеренно тормозила, то в марте бизнес понес существенный урон из-за ограничительных мер для купирования пандемии коронавируса. Больше всего пострадали отрасли, завязанные на потребителя: туризм, гостиничный бизнес, кафе и рестораны.

Промышленный сектор в марте показал меньший провал, чем ожидал рынок, а относительно сектора услуг и вовсе смотрится заметно лучше. Но опять же, мы опасаемся, что в следующие месяцы ситуация ухудшится и в промышленности: эпидемия коронавируса пока не купирована, а даже ускоряется, и карантинные меры еще больше усиливаются. Все это жестко бьет не только по сектору услуг, но и по реальному сектору.

Индекс PMI может служить своего рода прокси на ВВП: квартальная динамика и по Европе, и по США, и по Японии будет отрицательной, при этом худшее еще впереди, основной удар придется на 2 квартал, поскольку ограничительные меры еще будут действовать несколько месяцев, а значит бизнес-процессы останутся парализованными. Плавное восстановление ожидаем лишь со 2-го полугодия. И это следствие не только пандемии коронавируса, но и ценовой войны на рынке нефти между Россией и ОПЕК. Мы исходим из того, что пик эпидемии коронавируса вне КНР будет пройден в ближайший месяц, что позволяет надеяться на восстановление деловой активности с конца весны. Однако из 1-го и 2-го квартала у части бизнеса в ряде стран будут, по сути, вычеркнуты один-два месяцев работы, и как минимум пара месяцев пройдут в режиме пониженной эффективности и дефицита ликвидности. Эффект затягивания ценовой войны в терминах мирового ВВП составляет примерно 0,3%-0,4% в 2020 г. И если ранее (в Стратегии на 2020 год) мы прогнозировали темпы роста мировой экономики в текущем году на уровне 3,2% и при этом это были очевидно низкие темпы (чуть лучше, чем в 2019 г., но не существенно) – по сути минимальные с момента мирового финкризиса, то теперь по новому сценарию мы и вовсе ждем спада на 0,8%.