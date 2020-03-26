Число заявок на пособия по безработице в США за неделю составило рекордные 3,28 млн, что отражает серьезность негативных экономических последствий эпидемии коронавируса. Для сравнения: неделю назад показатель составил 281 тыс.

В быстро меняющихся условиях выходящие еженедельно данные позволяют оперативнее оценить степень воздействия эпидемии коронавируса на экономику. Результат оказался худшим за всю историю наблюдений и более чем втрое превзошел ожидания рынка. Консенсус предполагал рост количества заявок до 1 млн, притом что и во время кризиса в 2008-2009 годов показатель не превышал 700 тыс. Впрочем, самые пессимистичные оценки предполагали рост до 4 млн.

Маловероятно, что стремительный скачок показателя вызовет у инвесторов сильный шок: они уже понимают, что экономика США не избежит рецессии. Таким образом, негативный результат уже должен быть заложен в цены акций. Тем не менее, насколько совпадают ожидания инвесторов с подобным высоким числом заявок по безработице, можно будет увидеть в ходе сегодняшней сессии. Фьючерсы на S&P500 на момент написания комментария не сильно отреагировали на вышедшую статистику. Настроения инвесторов будут и впредь находится под давлением ожидаемого ухудшения макростатистики. Сегодняшние данные по пособиям могут оказаться первыми в череде резко негативных результатов, так как экономика США стремительно скатывается в рецессию. Из ближайших результатов инвесторов на следующей неделе будут волновать индекс потребительской уверенности, который выйдет 31 марта, итоговые данные по PMI, запланированные к публикации на 1 апреля, и отчет по рынку труда, который появится 3 апреля. При таком скачке числа первичных пособий уровень безработицы может подняться до двузначных значений.