В четверг курс рубля формируется вблизи уровня 77,7 рублей за доллар. Стабилизирующие меры ФРС оказали соответствующий эффект на рынки. Тем временем масштабы экономического спада продолжают активно возрастать. Последние данные по рынку труда в США показали, что за неделю за пособием по безработице обратилось почти 3,3 млн человек – данное количество уже сейчас превышает уровни мирового финансового кризиса.

Сейчас мы видим, что рынки реагируют достаточно сдержанно на столь масштабный провал рынка труда в США. Однако с появлением большего количества столь негативной макростатистики риски возвращения рынков к спаду также возрастут. Фактически текущая негативная статистика по США может являться лишь начальным сигналом о масштабах провала крупнейших экономик. Ожидаем, что рубль завершит неделю в диапазоне 77-80 рублей за доллар.